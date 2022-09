Promozione: Sommariva Perno-Busca è già big-match! Quattro derby della Granda in programma

In attesa di tornare in campo anche per la Coppa Italia, la Promozione si lancia in una terza giornata di campionato che, nel weekend, regalerà un menu ricco di derby e scontri diretti.

Per via di una particolare combinazione degli incroci, saranno ben quattro, infatti, le straprovinciali cuneesi.

Tra queste, spicca Sommariva Perno-Busca, vero e proprio big-match tra due delle tre attuali capolista del girone. Di fronte, i biancoverdi, rinnovati in estate a partire dalla guida tecnica, e i grigi, che hanno fatto della continuità il loro punto di forza. Chi la spunterà in questo primo spartiacque stagionale?

Ovviamente, guardano con interesse a questa gara tutte le altre, a partire dal Carignano, la terza prima della classe, che attende sul campo amico il Pinasca, per il primo testacoda dell’anno.

Tornando agli incroci della Granda, occhio ad Atletico Racconigi-Pedona, con i padroni di casa che hanno raccolto tre punti importanti nelle prime due uscite e che attendono, invece, una compagine affamata. I borgarini, infatti, sono ancora fermi al palo e, privi di mister Zappatore in panchina per squalifica, dovranno fare di necessità virtù per rialzare la china.

A Bagnolo Piemonte, invece, sono in palio già punti-salvezza, con l’Infernotto, ancora imbattuto ma fermo a 2 punti, che ospita l’Azzurra, vogliosa di trovare la prima gioia da tre punti dopo aver sbloccato la propria classifica sul campo di casa.

Il quarto derby è uno dei più intriganti. Da un lato la Benarzole, tre punti fin qui e tanta voglia di restare tra le prime per provare a ritornare subito in Eccellenza. Dall’altro, la Santostefanese, reduce da due pareggi nelle prime due gare che le sono servite per calarsi nella nuova realtà di un girone che non conosceva.

D’interesse anche l’altro derby torinese, con il Pancalieri Castagnole (3), che rende visita al Villastellone Carignano (4), partito alla grande tra campionato e coppa.

Infine, due incroci tra province. A Carmagnola, il Csf (4) attende lo Scarnafigi (1) con i favori del pronostico. A San Sebastiano, invece, i ragazzi di Pisano cercano il primo sussulto stagionale, ma dovranno fare i conti con il Villafranca, rinfrancato dalla prima vittoria dell’anno e alla ricerca di continuità per restare in scia dei primi posti a cui ambisce.

CAPOCANNONIERI: Caricato (Atletico Racconigi), Kouakou (Benarzole), Fraccon (Csf Carmagnola) e Miello (Villastellone Carignano), 2 reti.