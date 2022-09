Coppa Piemonte Volley C/F – Nel weekend il secondo giro di triangolari per Vicoforte, El Gall e Libellula

Dopo l’esordio dello scorso sabato, è già tempo del secondo fine settimana di triangolari per la Coppa Piemonte di Serie C di pallavolo femminile. Dopo i risultati altalenanti della prima settimana le formazioni cuneesi si presentano alle rispettive sfide con la voglia di fare bene dopo una settimana di lavoro.

Turno casalingo per la Sole di San Martino El Gall, che tra le mura amiche del Palasport di Corso Langhe ad Alba accoglie, nella giornata di sabato, Club76 Playasti Brumar e A.D. Alessandria Volley. Le giovani ragazze di coach Arduino si sono difese con onore nel difficilissimo triangolare dello scorso sabato a Torino e possono continuare a raccogliere sensazioni positive. La sfida con Asti (due sconfitte nello scorso fine settimana, una con Vicoforte) è certamente quella più abbordabile. Con le alessandrine che invece hanno conquistato 5 set su 6 nello scorso weekend, il test potrebbe essere più impegnativo. Le due partite di El Gall sono previste per le 15.00 e le 18.00.

Torna in provincia di Torino il Vicoforte Volley Ceva (che siamo andati a trovare in settimana), che dopo Chieri si trova impegnato a Santena. Avversarie delle ragazze in verde di coach Pagliuca saranno Unionvolley Pinerolo e le padrone di casa della Mts Ser Santena 95. Le due partite sono previste per le 17.00 e le 18.30 di sabato. Anche qui certamente l’impegno è difficile ma stimolante per le vicesi. La giovane formazione pinerolese ha sconfitto la Libellula Volley per 3-0 nel primo triangolare, mentre le santenesi hanno dominato il triangolare contro Novara e Valenza, uscendone con 5 punti su 6.

Prova invece a muovere la classifica la Libellula Volley, che dopo l’avvio difficile nel triangolare casalingo si trova ad affrontare la lunga trasferta di Almese, all’imbocco della Val Susa. Per le giovani braidesi ci sono le padrone di casa dell’Isil Volley Almese Massi e le altre torinesi della Pallavolo Montalto Dora. Nessuna di queste due formazioni ha brillato all’esordio (rispettivamente 3 punti ed 1 punto) quindi per le ragazze di coach Sara trentini c’è la chiara occasione di fare un passo avanti, soprattutto a livello di gioco, in questo sabato di gioco. Le partite sono in programma per le 17.00 e le 18.30.