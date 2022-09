Trail: il vicese Eugenio Bonelli è 2° al Trail dei Lupi

Ancora una grandissima prestazione per il monregalese Eugenio Bonelli, che per questa stagione ha deciso di dedicarsi ai trail con ottimi riscontri. Dopo essere andato a segno nel secondo weekend di settembre con un terzo posto al Bisalta trail, il giovane vicese domenica 18 settembre si è ripetuto all’11° “Trail dei Lupi”, una 21 km con oltre 700 metri di dislivello, organizzata sui percorsi sterrati boschivi nei dintorni di Cengio. Secondo posto assoluto in 1h38’10” dietro al vincitore Giovanni Maiello del BergTeam primo in 1h36’35”.

Sempre domenica 18, è andato in scena l’“Ironman Italia Emilia Romagna” a Cervia, dopo il concreto rischio di annullamento causa maltempo che ha imperversato sull’adriatico nelle giornate di venerdì e sabato causando danni con alberi caduti sul percorso e mareggiata (per fortuna non cosi tremendi come per l’alluvione nelle Marche).

Grande lavoro degli organizzatori per ripristinare il tracciato di gara, ma tutte le competizioni, seppure condensate nella giornata di domenica, si sono svolte regolarmente sotto un cielo azzurro, uno splendido sole e temperature miti che ha accompagnato gli oltre 6000 partecipanti.

Tra questi anche cinque atleti della TriAtletica Mondovì, sezione dedicata al Triathlon nata grazie alla volontà dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, che hanno onorato alla grande la divisa in una delle gare più partecipate del prestigioso circuito internazionale IronMan.

Su tutti va menzionato la prestazione di Silvio “Turbo” Paluzzi che completa la prova “iron” (3.8 km di nuoto, 180 km di bici, 42.2 km di corsa), con l’ottimo tempo di 9h33’27” che gli vale la 40ª di categoria e la 174ª assoluta. Nelle frazioni si segnalano la bici con i 180 km corsi a 37 km/h di media e quella di corsa in 3h17’. Il vincitore tra i prof è stato il tedesco Michael Wegricht che ha completato la sua fatica in 8h11’41”.

Sulla distanza media (1,9 km – 90 km – 21km) battesimo per Cristiano Garelli al suo primo “mezzoiron” chiuso in 5h05m11s, 57°cat M50/54 623° assoluto, davanti al compagno di squadra Alberto Ribezzo all’arrivo in 5h20m44s 179 cat M40/44 964° assoluto.

Tra le donne la più veloce delle monregalesi è stata Roberta Sampietro, new entry con la casacca della Triatletica Mondovì, con il crono di 5h30m59s 13ª cat F45/49 133ª assoluta che ha preceduto Nadia Porta 32ª cat F40/44 e 171ª assoluta 5h41m35s.

La stagione 2022 volge verso la conclusione (prossimo impegno a Jesolo per alcuni atleti), ma la Triatletica Mondovì sta già pensando al 2023, con a disposizione quest’anno per la preparazione invernale la piscina di Mondovì, oltre che la pista “Fantoni Bonino”, strategiche per gli allenamenti degli atleti. L’avvicinamento alla triplice specialità è sempre aperto e chiunque voglia informazioni può inviare una mail [email protected]

c.s.