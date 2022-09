L’Alba Volley: riparte la stagione del MiniVolley! Iscrizioni aperte per bambini dai 5 agli 11 anni

Allenarsi, divertirsi, fare nuove amicizie e crescere con la passione per la pallavolo. Dopo il grande successo di Sport in Piazza ,e quasi due mesi di pausa estiva, finalmente riparte con grande entusiasmo la stagione sportiva de L’Alba Volley anche per i piccoli pallavolisti. Stanno infatti iniziando proprio in questi giorni i 4 corsi di minivolley in cui atlete, e future atlete, potranno tornare in palestra per giocare e divertirsi insieme.

L’ALBA VOLLEY non è solo una Società Sportiva, ma rappresenta un vero e proprio progetto che nasce per avvicinare e trasferire la passione per questo sport a bambini e ragazze del territorio e offrire la possibilità di praticare pallavolo in un ambiente sereno e qualificato all’interno di una Società modernamente organizzata.

Le attività delle squadre di Minivolley si rivolgono ai bambini dai 5 agli 11 anni che sotto la guida di tecnici specializzati nella formazione e conduzione dei settori giovanili potranno crescere ed essere seguiti avvicinandosi all’attività motoria attraverso questo fantastico sport di squadra.

Il settore giovanile della società albese ha raggiunto ormai, oltre ai risultati, dimensioni davvero ragguardevoli (uno dei più grandi ed affermati in Piemonte, può vantare l’adesione di oltre 150 atlete) e dispone di molti gruppi operativi in Città e in alcuni paesi della Langa.

Il programma degli allenamenti prevede cinque sedute settimanali ma anche quest’anno, grazie al Palacentrostorico e al Kinder VILLAGE JOY OF MOVING, le atlete e le loro famiglie avranno l’opportunità di scegliere non solo l’ora e i giorni della settimana in cui effettuare gli allenamenti ma anche l’impianto sportivo più comodo. La società offre inoltre la possibilità alle nuove atlete di effettuare allenamenti di prova gratuiti.

Le porte della palestra sono pertanto sempre aperte ai bambini e alle bambine che vorranno avvicinarsi al mondo della pallavolo con lo scopo di apprendere i sani valori della pratica sportiva attraverso il divertimento.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile quindi contattare il Club ai numeri di telefono 3803100175 – 0173 440741 e all’indirizzo mail [email protected] .

Si potranno reperire informazioni anche attraverso la pagina facebook de L’Alba Volley ASD.

