Il Mercato del Tartufo: cuore della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba è una delle principali vetrine dell’alta gastronomia e delle eccellenze italiane: qui sarà possibile lasciarsi inebriare dai profumi del più rinomato tra i frutti della terra, sua maestà il Tuber magnatum Pico.

Per nove settimane, la storica location affacciata sulla centralissima via Vittorio Emanuele II, all’interno del Cortile della Maddalena (ingresso da Piazza Falcone), vi accoglierà – in totale sicurezza – per acquistare il Tartufo – il bene più prezioso e raro del nostro territorio – direttamente da tutti i venditori presenti (Trifulau o commercianti), con la supervisione e il supporto della Commissione Qualità. La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba applica infatti un rigoroso protocollo di selezione del prodotto fresco in vendita.

Accanto ai Trifulao, si potranno acquistare i migliori prodotti agroalimentari del territorio ed i pregiati vini di Langhe Monferrato e Roero e degustare i vini di Langhe, Roero e Monferrato proposti all’interno della Grande Enoteca dall’AIS Piemonte, sezione regionale dell’Associazione Italiana Sommelier.

Sabato e Domenica, dall’8/10 al 4/12 – Alba

APERTURA STRAORDINARIA – 31 Ottobre, 1 Novembre

