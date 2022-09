Volley Giovanile: l’InVolley Piemonte domina l’Open di Savigliano

Sabato 17 e Domenica 18 si è svolta a Savigliano l’ottava edizione del torneo di pallavolo femminile organizzato dalla VBC Savigliano, sostenuta dal main sponsor Banca CRS di Savigliano, e 1° Trofeo OPEN Banca CRS, con grande successo di pubblico e partecipanti.

Oltre 200 atlete da Piemonte, Liguria e Lombardia e l’InVolley Piemonte che ha fatto incetta di premi vincendo entrambe le categorie (contro il Brianza Est in U14 e contro il Cogovalle Genova in U16) e portandosi a casa anche molti premi individuali.

48 gare presso gli impianti sportivi di Savigliano, Cavallermaggiore e Marene con il meglio del volley giovanile a contendersi l’ambito trofeo in plexiglass.

Sicuramente una due giorni ad alto tasso adrenalinico che vuole essere l’avvio di una normalità sportiva smarrita in due anni di rinunce a causa della pandemia.

“I ringraziamenti da parte della VBC Savigliano vanno al Banca CRS per la sensibilità dimostrata, alle amministrazioni di Savigliano, Marene e Cavallermaggiore, alle squadre intervenute e allo staff della VBC (atlete della serie B2, fotografi e dirigenti tutti). Per tutti appuntamento a tra 363 giorni per la 9^ edizione del torneo che sarà se possibile ancora più precisa e ricercata” – spiega la dirigenza biancoblu.