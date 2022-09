Volley D/F – Con la Coppa Piemonte parte la stagione di cinque formazioni cuneesi

A poche settimane dall’inizio del campionato di Serie D, si inizia a respirare aria di pallavolo ufficiale con l’avvio della Coppa Piemonte di categoria. A partecipazione facoltativa, la manifestazione ha raccolto l’interesse di 32 formazioni da tutto il Piemonte, di cui 5 cuneesi. Queste sono state inserite in uno dei quattro gironi da 8 squadre e disputeranno dunque 7 partite, iniziando in questo fine settimana per proseguire sabato 24 settembre, sabato 1 0ttobre, martedì 1 novembre, giovedì 8 dicembre, sabato 14 gennaio 2023 e sabato 21 gennaio 2023.

Le vincenti di ognuno dei quattro gironi accederanno alla Final four regionale. Due sono i derby cuneesi che caratterizzano il primo turno di gare del Girone E.

La giovanissima formazione de L’Alba Volley Egea guidata da coach Giuliano Biestro inaugura la sua stagione domenica 18 alle 18.30 ospitando la Sicom Cherasco di coach Andrea Berra. Le albesi si presentano alla Coppa e al campionato di Serie D dopo aver vinto la Prima divisione provinciale lo scorso anno. Le ospiti cheraschesi sono invece state protagoniste della scorsa annata, centrando l’accesso ai playoff per la promozione in Serie C, e si candidano ad un altro campionato di vertice.

Un’altra protagonista dei playoff della scorsa stagione, la Bcc-Surrauto Cervere, apre in casa ospitando sabato alle 18.30 la Rs Volley Racconigi. Le padrone di casa vorranno dare seguito a un ottimo 2021/22, mentre per le racconigesi l’obiettivo è provare a migliorare la tranquilla salvezza ottenuta nello scorso campionato. Le due squadre si sono già affrontate nella scorsa stagione, con Cervere capace di imporsi per 3-1 in casa e per 3-2 in trasferta.

Esordio casalingo anche per la LPM Bam Mondovì. Le giovani monregalesi di coach Pretto andranno in scena sabato alle ore 18.00 contro un’altra formazione giovanile, quella della Unionvolley Pinerolo. Per le rossoblu si tratta dei primi passi in un nuovo campionato, quello di Serie D, dopo aver disputato la Prima divisione nella passata annata. Le pinerolesi sono subito avversarie ostiche, e terranno a battesimo le “Pumine”, che si divideranno tra questo campionato e le competizioni giovanili.

Chiude la prima giornata la sfida tra 4volley-ots Assembly (formazione di Rivalta) ed un’altra formazione giovanile, quella della In Volley Piemonte. Entrambe le formazioni andranno poi ad affrontare le squadre cuneesi nelle prossime giornate.