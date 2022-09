Handbike – In tanti al 16° Memorial Serena: “Grazie a tutti i sostenitori!”

Nella splendida cornice di Fossano, domenica 11 settembre è andato in scena il consueto appuntamento sportivo che vede in pista i migliori handbiker del panorama italiano; dalla centralissima Via Roma ha infatti preso il via, con lo starter d’eccezione, il sindaco di Fossano Dario Tallone, il Trofeo Città di Fossano – 16° Memorial Serena.

Organizzato come consuetudine dalla Polisportiva P.A.S.S.O di Cuneo, i trenta atleti con le loro rispettive handbike, hanno disputato 9 giri da 4 km ciascuno, su di un tracciato cittadino molto tecnico, che vedeva come “snodi” cruciali la difficile discesa di Via Marconi e la temibile salita del Salice.

Lo spettacolo non è assolutamente mancato per i tanti appassionati presenti sul tracciato; i vincitori delle rispettive categorie sono stati: Fabio Marzocchi (H1), Giovanni Pagotto (H2), Claudio Conforti (H3), Enrico Scattolini (T1), Stefano Mazzocchi (Open1) e Alberto Glisoni (Open 2), mentre tra le donne la campionessa europea in carica, Roberta Amedeo, trionfa nell’H2 e Grazia Colosio nell’H4.

Andrea Botti (H4) della Tigullio Handbike Team, autore davvero di una prova superlativa con il tempo finale di 1h,06’ e 15’’, si aggiudica la vittoria assoluta, oltre a quella di categoria e viene premiato dalla stessa famiglia Tavalla, con un riconoscimento particolare in memoria della figlia Serena.

Rammarico per l’atleta di casa della Polisportiva P.A.S.S.O Michele Biglione (H5), il quale è stato costretto al ritiro quando mancavano 5 giri al temine, a causa di una foratura, tra il dispiacere dei tanti suoi sostenitori accorsi per vedere il nazionale azzurro di sci di fondo.

“Anche questa edizione è stata un successo di pubblico e soprattutto di sport, doveroso quindi per me a nome della Società, ringraziare gli sponsor: Hotel Ristorante “Giardino dei Tigli”, Atelier della Casa, Balocco, Piemonte Miele, Mandrile e Melis, autoriparazioni Ramonda, Mamma Caterina, Idroterm, McDonald’s, Messori, la Fedeltà, distribuzione bevande Pirra, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Generali Assicurazioni e Intesa Sanpaolo.”- afferma Remo Merlo, Direttore Tecnico della P.A.S.S.O.

“Un grazie particolare anche ai frazionisti di Cussanio, alla Società Ciclistica Fossanese, ai volontari della Croce Bianca, al gruppo comunale di Protezione Civile, ai Carabinieri in congedo, ai radioamatori del Papa Golf Club, al 1° Regimento Artiglieria da Montagna, alla Polizia locale di Fossano, al personale dell’Assessorato allo Sport e Manifestazione, alla Pro Loco di Fossano, alla Pro Loco di Cussanio e a tutti gli amici che hanno contribuito a questo evento.”.

Il Trofeo Città di Fossano – 16° Memorial Serena, come sempre aveva il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Federazione Ciclistica Italiana, del Comitato Italiano Paralimpico e dell’Azienda Turistica Locale del Cuneese.

Ora è tempo di meritato riposo per gli organizzatori, in primis dell’instancabile Remo Merlo, autentica colonna portante della Polisportiva P.A.S.S.O, ma la mente è già proiettata al prossimo anno, per una gara che come ha detto la campionessa europea Roberta Amedeo “è la più bella del panorama nazionale.”.

