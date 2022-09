Coppa Piemonte Seconda/Terza – Revello e Pro Brossasco, riscatto! Bene anche Neive e Virtus Busca

Va in archivio anche la seconda giornata della prima fase di Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria, disputatasi ieri sera.

Netta vittoria interna per il Neive che spazza via la Stella Maris con un netto 4-0, frutto della doppietta di Delsanto unita ai centri di Sottero e Scagliola, e resta in corsa per il passaggio del turno. Dopo la sconfitta contro il Revello si riscatta il Lagnasco che sconfigge nel derby il quotato Olimpic Saluzzo per 3-2 in virtù delle marcature di Para, Migliore ed Endemini.

Riscatto anche per il Pro Brossasco che, grazie ai centri di Chiotti e Dutto, manda ko il Villanova Solaro mentre il Virtus Busca dilaga sul terreno di gioco del Valle Stura per 3-6: a segno Ujka (tripletta) Lanzavecchia (doppietta) ed Inturri.

Successi interni per Canale 2000 e San Benigno che battono rispettivamente Sommarivese e Castellettese mentre termina 2-2 la gara tra Sporting Cavallermaggiore e Sport Caramagna.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Il Programma della 2ª giornata

Neive – Stella Maris (Riposa Langa) 4-0

Sporting Cavallermaggiore – Sport Caramagna (Riposa Albatros Savigliano) 2-2

Canale 2000 – Sommarivese (Riposa Sanfrè)3-1

San Benigno – Castellettese (Riposa Caramagnese) 4-1

Lagnasco – Olimpic Saluzzo (Riposa Revello) 3-2

Pro Brossasco – Villanova Solaro (Riposa Villafalletto) 2-1

Valle Stura – Virtus Busca (Riposa Piazza) 3-6