Atletica: Adele Roatta con la Nazionale Under 20 di corsa su strada

Convocata per un incontro internazionale di categoria, sarà la 62esima portacolori dell'Atletica Mondovì a vestire la maglia azzurra

La Direzione Tecnica federale di atletica ha ufficializzato l’elenco degli atleti convocati che parteciperanno all’ “Incontro Internazionale Under 20 di corsa su strada” che si terrà domani, sabato 17 settembre, a Oderzo.

Tra questi c’è Adele Roatta, recente bronzo ai campionati italiani junior di corsa su strada di Castelfranco Veneto e tesserata per l’Atletica Mondovì. Per lei si tratta della prima convocazione in maglia azzurra, dopo il collegiale svolto a fine agosto a Dimaro con i tecnici del settore mezzofondo della nazionale giovanile.

Una grande soddisfazione per tutta la dirigenza dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo che torna a respirare aria di “azzurro” dopo le ultime convocazioni datate 2016 di Ludovico Sanna (rientrato proprio quest’anno alle competizioni) e Giulia Liboà.

Una storia iniziata con Elisa Perano, Sara Botto ed Enrico Priale nel 1996 e che ora riprende: sono quindi 62 le maglie azzurre finora indossate da atleti Monregalesi che, si spera, possa continuare a regalare altre gioie.

c.s.