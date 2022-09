Tanti laboratori dimostrativi per coinvolgere il pubblico della Festa del Pane a Savigliano

Tra le numerose attività che sabato 1 e domenica 2 ottobre animeranno la Festa del Pane a Savigliano spiccano i tanti laboratori dimostrativi organizzati presso l’apposito spazio allestito in piazza del Popolo, in collaborazione con i soci della Fondazione Ente Manifestazioni e diversi partner della kermesse.

Come impastare nel modo corretto e sfornare deliziose preparazioni, ricette e creazioni sotto la guida di Aurora Cavallo ideatrice del blog di successo “Cooker Girl”, la birra artigianale nata dal pane invenduto, tutti i segreti dei grani antichi, esperienze sociali e solidali che “profumano” di pane, sono soltanto alcune delle tematiche al centro dei momenti che intendono avvicinare un pubblico sempre più variegato alla scoperta della preziosa arte della panificazione, ma non solo.

La partecipazione ai diversi momenti è a ingresso gratuito, ma i posti sono limitati. È consigliata la prenotazione al seguente indirizzo https://www.entemanifestazioni.com/festa-del-pane.

Altra novità significativa di questa 11a edizione della Festa è la Locanda del Pane : un vero e proprio ristorante ospitato sotto l’Ala Polifunzionale in piazza del Popolo, dove sarà possibile pranzare e cenare assaporando i prodotti tipici del territorio reinterpretati, per dare al visitatore la possibilità di vivere un’esperienza culinaria unica. Per accedere alla Locanda è consigliata la prenotazione al numero 345/2394738.

“Abbiamo accolto con convinzione l’invito a collaborare alla Festa del Pane – commenta Luca Crosetto, presidente provinciale di Confartigianato Cuneo –. In primo luogo, per dare un concreto segnale di ripartenza, anche con riferimento all’importante ruolo delle manifestazioni radicate sul territorio, da sempre ottima opportunità di visibilità per ditte e prodotti di eccellenza. Occasioni, queste, che ci permettono, al netto della promozione di imprese e produzioni locali, di mettere al centro il “valore artigiano”, cifra distintiva del tessuto economico italiano. In particolare, nella rassegna saviglianese presenteremo, insieme a Coldiretti, Consorzio agrario e aziende coinvolte, il progetto “GranoPiemonte”: un’iniziativa con grandi potenzialità e dalla rilevante valenza culturale, che permette ai consumatori di essere sempre più consapevoli e informati”.

“Guardiamo con piacere al ritorno della Festa del Pane a cui partecipiamo con le aziende del consorzio Cascine Piemontesi, protagoniste di laboratori dimostrativi e di uno spazio a loro riservato – dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo –. Al centro dell’evento c’è uno dei prodotti madre della nostra alimentazione, un cibo che nasce da cereali di assoluta qualità e che, mai come in questi mesi così turbolenti per via delle conseguenze del conflitto russo-ucraino, ci accorgiamo essere un bene fondamentale per la vita di tutti noi. In provincia di Cuneo il comparto cerealicolo, inoltre, ha un’importante rilevanza economica frutto di migliaia di aziende agricole produttrici di frumenti di eccellenza, che tuttavia negli ultimi mesi hanno dovuto fare i conti con costi di produzione alle stelle e un periodo di prolungata siccità; fattori che stanno pesantemente incidendo sui bilanci delle imprese”.

“Abbiamo sposato fin dall’inizio ogni iniziativa della Fondazione che vada nella direzione di promuovere le tipicità del nostro territorio e la Festa del Pane è senza dubbio uno degli appuntamenti più importanti – sottolinea Adriano Cavallito, presidente del CAP Nord-Ovest -. A fronte di un’agricoltura che non si è mai fermata, in questi ultimi anni non abbiamo avuto molte occasioni per far conoscere l’enorme bagaglio di tradizioni ed eccellenze di cui è ricca questa terra. Ecco, dunque, che torniamo in piazza a Savigliano per divulgare, anzitutto, le finalità del progetto GranoPiemonte, giunto ormai alla terza campagna, che nasce dalla collaborazione tra aziende, Coldiretti Cuneo, Confartigianato Cuneo e Consorzio Agrario delle Province del Nord Ovest, per avere una miscela di frumenti direttamente panificabili e garantire un maggior valore aggiunto all’agricoltore che vi aderisce”.

Ecco, nel dettaglio, il calendario dei laboratori dimostrativi con gli orari e una loro breve descrizione.

SABATO 1° OTTOBRE

9-11

Impariamo a impastare con il Cnos Fap di Savigliano

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Savigliano potranno prenotarsi per mettere le mani in pasta e realizzare deliziose preparazioni a base di pasta brioche (pan brioche e girelle), baci di dama, frollini, pizzette e focaccine. Un ottimo modo per permettere ai ragazzi di entrare in contatto con le materie prime e sperimentare le tecniche dei panettieri e pasticceri.

11,30-12,30

I Galeotti di Voci Erranti

Il racconto delle esperienze lavorative con i detenuti della casa di Reclusione di Saluzzo. Dalla formazione ai progetti di reinserimento sociale, un esempio di buona pratica. Il Biscottificio I Galeotti di Voci Erranti nasce nel 2017 all’interno della Casa di Reclusione di Saluzzo per volontà del direttore Giorgio Leggieri e della Cooperativa Sociale Voci Erranti con l’obiettivo di creare opportunità di formazione e di lavoro per facilitare il futuro reinserimento sociale delle persone recluse. L’articolo 27 della Costituzione Italiana prevede che il carcere non sia un luogo esclusivamente di punizione ma di offerta di nuove occasioni di vita, inoltre è scientificamente provato che la recidiva si abbassa di molto quando il detenuto ha potuto fare un percorso di lavoro durante la detenzione. Il biscottificio Galeotti è reale ponte di dialogo tra la realtà carceraria e la società esterna.

Cooker girl

Cooker Girl non è solo un blog di cucina, ma anche una raccolta di tutte quelle storie e ricordi che si celano dietro ad ogni ricetta ed ingrediente. É il desiderio di raccontare e condividere momenti della vita attraverso i sapori, i profumi ed i racconti. A Savigliano la sua ideatrice e curatrice, Aurora Cavallo, presenterà in tre diversi laboratori dimostrativi altrettante ricette dolci e salate con il pane come principale ingrediente e protagonista.

14,30-15,15

Cooker Girl – Insalata di pane invernale: una ricetta scaldacuore

15,45-16,30

Cooker girl – Pain Perdu: il buongiorno non è mai stato così dolce

17-17,45

Cooker girl – Torta dolce di pane: la semplicità che sorprende

18,15-19

Presentazione consorzio Cascine Piemontesi

Il consorzio Cascine Piemontesi, promosso da Confagricoltura, è un progetto nato nel 2020 con l’obiettivo di promuovere e commercializzare le produzioni agricole e agroalimentari del Piemonte, unitamente con gli agriturismi, le fattorie didattiche e le attività turistico-ricettive presenti sul territorio regionale, mettendo in connessione agricoltura, turismo, cultura e paesaggio. Con lo scopo di creare valore aggiunto e dare visibilità alle singole realtà del territorio, Cascine Piemontesi riunisce sotto un unico marchio identificativo le aziende consorziate e le promuove attraverso la partecipazione a manifestazioni e fiere di settore, la realizzazione di campagne di comunicazione e l’individuazione di nuovi canali commerciali online.

21-22

Birra Briciola

Ilpane invendutodiventa l’ingrediente base per produrre birra artigianale. Briciola è infatti la birra Baladin nata da una “briciola” di pane. Con il suo colore giallo paglierino, si presenta con un aroma di pane appena sfornato che si combina perfettamente con note erbacee e agrumate. È caratterizzata da un basso grado alcolico: è delicata e presenta un equilibrio perfetto tra cereali, luppolo, fiori e agrumi che la rende piacevole e beverina.

————————————–

DOMENICA 2 OTTOBRE

9,30-10,30

Alla scoperta dei grani antichi nella panificazione

Farine macinate a pietra da grani coltivati nell’azienda Cascina Millone Vecchia di Scarnafigi, aderente a Campagna Amica, con il gusto della tradizione. La tecnica di macinazione a pietra è il metodo più antico e ancora insuperato nella produzione di farine di qualità. La lenta molitura a pietra non scalda la farina e permette di mantenere intatto il germe del grano, garantendo profumi più complessi, maggior gusto e conservazione di molte proprietà benefiche presenti nel cereale. Laboratorio a cura di Coldiretti.

11–12,30

GranoPiemonte: “Una storia da raccontare”

GranoPiemonte è un progetto che scaturisce dalla collaborazione tra aziende del territorio, Coldiretti Cuneo, Confartigianato Cuneo e Consorzio Agrario delle Province del Nord Ovest. Prevede la coltivazione in campo di quattro varietà pre-miscelate (testate ed utilizzate sul territorio) sullo stesso appezzamento al fine di ottenere già in campo una miscela di grani per fornire una farina duttile a tutti gli usi a Km0, oltre che certificata. Il consumatore così potrà acquistare una farina 100% piemontese o scegliere prodotti da forno dolci e salati, trasformati dagli artigiani del territorio.

14-15

Dalla Puglia: il pane di Altamura

Il pane di Altamura DOP, perno essenziale del sistema alimentare delle popolazioni altomurgiane è simbolo di tutti i pani pugliesi a lievitazione naturale, realizzato con semola rimacinata di grano duro locale, sale e acqua, oggi è al centro di una intensa produzione di tipo artigianale, che risponde efficacemente alle esigenze e ai gusti del mercato nazionale e che presenta caratteri di forte continuità con la tradizione. Ad Altamura sono ancora in molti a ricordare, fino ad anni ancora vicini, il pane, nella sua forma tipica (u skuanètè) e in pezzature di notevoli dimensioni. La principale caratteristica di quel pane non era freschezza, bensì la durevolezza, necessaria per garantire l’alimentazione di contadini e pastori nei periodi che trascorrevano lontano da casa. Laboratorio a cura del panificio La Maggiore di Altamura.

15,30-16,30

Progetto Pane solidale

Pane solidale è un progetto di “Mondo Pane” attività che nasce, dall’idea di selezione Baladin da un lato e Mondofood dall’altro, come laboratorio per la produzione di prodotti da forno per i ristoranti e le caffetterie del gruppo, inizialmente con la linea del pane e della pizza in pala. I prodotti di Mondo Pane nascono in due laboratori all’interno delle case circondariali di Cuneo e Fossano, impiegando detenuti nel ciclo produttivo, consentendo loro di imparare un nuovo mestiere e di avviare un percorso di reinserimento nella società. Mondo Pane, inoltre, semina grani selezionati anche sui terreni della Cascina Ambrosino di Peveragno, un centro diurno che ospita 25 persone con diverse disabilità impiegandole in attività lavorative.

17-18

Oltre la Pizza un mondo, tecniche di guarnizione degli impasti contemporanei

Il laboratorio, a cura di Universo Bianco, vedrà la partecipazione dello chef Francesco Dellerba che racconterà come una base per pizza contemporanea possa diventare, tanto in un locale come a casa, un’opera d’arte originale e golosa tramite l’abbinamento con materie prime eccellenti. Oltre la classica margherita, la pizza incontra la cucina.