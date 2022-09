ELEZIONI – Chiara Gribaudo (PD): “Le Nostre Radici”

Riceviamo e pubblichiamo

Care e cari,

Nel bel mezzo della campagna elettorale più veloce e più polarizzante che io ricordi, può capitare di chiederci “ma di cosa stiamo parlando?”. È un sentire diffuso di distacco tra Paese e politica.

Come sapete, la decisione di staccare la spina al Governo Draghi è stato un atto politico di estrema irresponsabilità: non ha soltanto anticipato la fine della legislatura, ma ha aggravato ulteriormente la nostra posizione nei confronti della crisi energetica.

Tutti noi sapevamo che a settembre i costi delle bollette sarebbero schizzati, e che questo avrebbe comportato problemi per aziende e famiglie, ma questa motivazione non è bastata per fermare le ambizioni della destra.

La stessa destra che ci ha regalato quello spettacolo indegno a luglio, fermandoci quando eravamo a un passo dal far approvare misure concrete come la 14esima per tutti i lavoratori, per sostenere i costi di inflazione e bollette, il salario minimo legale, lo stop ai tirocini extra-curricolari non pagati e la legge sul voto fuorisede, ora si presenta alle elezioni parlando di programmi e proposte con una credibilità vicina allo zero.

Perché ho scelto la parola radici per la mia campagna?

Le radici sono ciò che ci tengono legati alla nostra terra, ciò che ci dà identità.

Ho scelto radici, reis in provenzale-occitano, perché in tempi difficili di venti forti e contrari, servono radici profonde, solide, radicate nei nostri valori antifascisti e democratici per costruire con serietà il nostro Paese ed il nostro futuro.

Veniamo da lontano, e se lontano vogliamo andare non possiamo mai scordare l’orrore del fascismo che oggi diventa razzismo, i muri di indifferenza e di odio verso il “diverso”, l’orrore della guerra tornata in Europa. A chi propone la leva obbligatoria per i nostri giovani io rispondo che vorrei semmai più opportunità, più erasmus come occasione di apertura al mondo e agli altri.

Spero di poter portare avanti iniziative e battaglie per i diritti di tutte e tutti, perché dare un diritto in più non nega niente a chi già li ha, perché più uguaglianza genera responsabilità, più solidarietà e allarga la libertà.

Essere cittadini non è una rendita, ma una sfida, una fatica, come la vita. Può essere però una fatica meno dura se riprendiamo la dimensione collettiva e condivisa nel continuare a portare avanti i valori, le nostre radici appunto, di chi ha scritto la storia democratica ed antifascista del nostro Paese.

Stiamo battagliando in un collegio molto vasto e sapete che non mi risparmio, ma in questa folle e brevissima campagna elettorale a maggior ragione in questi ultimi giorni visto il numero degli indecisi sto provando ad organizzare più volantinaggi davanti alle fabbriche e più mercati possibili, iniziative importanti per smuovere un dibattito spesso distante da ciò che vorremmo sentire, per provare a far crescere ancora di più la visibilità della proposta del PD e della nostra coalizione.

Ci viene chiesto di fare di più, ma purtroppo questo sforzo ha anche dei costi.

Come ricorderai, sono stata tra i pochi a non votare a favore dell’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Come allora, ancora più oggi penso che una politica nuova e diversa non debba essere riservata a chi dispone di risorse economiche illimitate o finanziatori a tratti anche ingombranti.

Per questo vi chiedo, se vi va, di sostenere questa rincorsa finale con un piccolo contributo.

So che sono settimane difficili con tante incognite sul futuro delle nostre famiglie.

Ma anche qualche euro può aiutarci a fare la differenza, essere più forti ed essere più liberi e a dare radici ancora più solide alle nostre idee

Puoi contribuire da questa mail cliccando sul box SOSTIENI LA MIA CANDIDATURA;

Oppure iscrivendoti alla cena del Partito Democratico a Cuneo domenica 18 ALLE ore 20 via Whatsapp al 351 6803111 oppure via email all’indirizzo pd.circolocuneo@gmail.com.

Il costo è di 20 euro. Si paga direttamente alla cena ma la prenotazione è obbligatoria.

Grazie di cuore.

Possiamo farcela, Buon voto a tutte e tutti.

(CLICCA QUI PER INFO)

On. Chiara Gribaudo – PD