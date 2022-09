Volley Giovanile: tornano a Mondovì le “Porte Aperte al VBC”

A partire da martedì 20 settembre tornano i pomeriggi di “Porte Aperte al VBC”, organizzati e seguiti dal VBC Mondovì.

Tutti i bambini di Mondovì e del Monregalese nati negli anni tra il 2008 ed il 2013, a cui piace la pallavolo e che vogliono provare a cimentarsi in questo sport, possono presentarsi ogni Martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 ed ogni Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 presso il Pala Itis di Mondovì per partecipare ad allenamenti con allenatori di alto livello in una delle principali scuole di pallavolo del Piemonte ed essere inseriti nelle squadre per i prossimi Campionati Fipav Under 13 e Under 15.

Per maggiori e più dettagliate informazioni si può contattare Brunello Prette, ai numeri 335/6034189 o 0174/43025 (orario d’ufficio), scrivere all’ indirizzo e-mail iscrizioni@vbcmondovi.it, oppure presentarsi direttamente al Pala Itis muniti di abbigliamento sportivo (scarpe da ginnastica, tuta, maglietta e pantaloncini).

c.s.