Elezioni – Le piazze e gli appuntamenti in Granda di Cuneo Possibile

ll comitato di Cuneo Possibile si mette a disposizione della popolazione della provincia Granda con diversi appuntamenti: “Per raccontare chi siamo a chi ancora non ci conosce e spiegare i punti della nostra idea di Paese. I membri del comitato, che ha visto iscritti e iscritte raddoppiare dal momento della caduta del governo Draghi, si sono organizzati per presidiare diverse città in modo da poter incontrare gli elettori, illustrare il programma e permettere ai suoi candidati alla Camera nel collegio plurinominale Piemonte 2, Giulia Marro e Davide Serafin, di presentarsi e confrontarsi in maniera diretta con le persone” sottolineano da Cuneo Possibile.

Questi gli appuntamenti delle prossime due settimane:

– Cuneo, mercato del martedì e del venerdì, e giornate di sabato 17 e domenica 18 con un banchetto in via Roma;

– il mercoledì mattina nei mercati di Fossano, Bernezzo e Caraglio;

– il giovedì mattina nei mercati di Borgo San Dalmazzo e Demonte;

– venerdì pomeriggio e sabato nel centro di Bra;

– il sabato anche a Saluzzo, Savigliano, Mondovì e Fossano.

Inoltre giovedì 15 settembre alle 20.00 è previsto un momento di socializzazione alla Birrovia Vecchia Stazione di Cuneo, per una cena aperta a tutti i sostenitori e a chi è interessato a conoscere Cuneo Possibile; la prenotazione per questioni organizzative è obbligatoria chiamando o scrivendo al 3703474145, oppure attraverso Eventbrite: https://www.eventbrite.fr/e/biglietti-a-cena-con-possibile-412904156447

“A chi ci chiede cosa motiva la nostra assidua presenza sul territorio rispondiamo che nel dibattito nazionale esistono ancora molte voci che faticano a trovare spazio, e facciamo notare che troppo spesso per raccogliere qualche voto in più le diverse forze politiche ricorrono a scorciatoie e slogan che parlano alla pancia piuttosto che alla testa delle persone. Lo vediamo anche in questa campagna elettorale, in cui i temi decisivi sembrano essere passati in secondo piano rispetto ai volti, ai pettegolezzi e agli strilli, oltre che alle velleità censorie rivolte contro Peppa Pig. L’ambizione di Possibile è di fare da megafono per queste voci, di rappresentarle condividendo battaglie e obiettivi, di parlare di temi proprio quando tutti e tutte vi rinunciano, e di farlo declinandoli in chiave territoriale, leggendo le vicende che riguardano da vicino la provincia Granda, nel nostro caso, alla luce dei grandi fenomeni nazionali e globali.