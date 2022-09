Basket: la Pallacanestro Farigliano vince il torneo di Buccinasco

Gli Under 13 vincono la prima edizione della Bionics Cup, Davide Massano Mvp

Sono gli Under 13 della Pallacanestro Farigliano ad aggiudicarsi la prima edizione della Bionics Cup a Buccinasco (provincia di Milano).

Nel quadrangolare erano rappresentate tre regioni: il Piemonte con i gatti rossi della Pf, la Valle d’Aosta con Ayas Nus e la Lombardia con Vigevano e Bionics Buccinasco. Nella partita inaugurale Farigliano vince la prima semifinale contro Vigevano, con il punteggio di 41-38 e si qualifica alla finale di fine giornata. Nella seconda semifinale i padroni di casa dei Bionics superano l’Ayas per 40-30.

In finale quindi Bionics-Farigliano è una rivincita della finale del terzo-quarto posto del torneo di Cuneo lo scorso novembre 2021, quando vinsero i gialloneri. La gara si presenta subito molto intensa, con pregevoli giocate da ambo le parti. I Bionics pagano però dazio in difesa e i fariglianesi scappano via.

Poi però i locali ricuciono lo strappo e passano a condurre. Si prosegue in perfetto equilibrio fino agli ultimi secondi quando Farigliano piazza la graffiata definitiva: 33-32. La Pf alza con merito la coppa e Davide Massano si aggiudica il titolo di “mvp” del torneo.

PF. Musso, Cillario, Marenco, Revelli, Porro, Novarese, Cerato, Scarano, Viara, Massano, Bianciotto.

c.s.