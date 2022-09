Atletica: successo per il 1° Meeting di Fine Estate a Cuneo

Riscontri più che positivi e grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’edizione n.1 del Meeting di Fine Estate, organizzato da Atletica Roata Chiusani, con il patrocinio del Comune di Cuneo, in scena Sabato 10 Settembre al Campo Scuola Walter Merlo di Cuneo.

Alla presenza dell’assessore allo sport Walter Fantino, degli assessori Luca Serale e Luca Pellegrino, di Claudia Martin, delegata del CONI e rappresentante Fondazione CRC, sono stati oltre 300 gli atleti che si sono sfidati nelle varie specialità della pista, dando vita ad un intenso pomeriggio sportivo.

Presenti anche Graziano Giordanengo, Vice Presidente Fidal Piemonte, Augusto Griseri, Presidente Fidal Cuneo e Franco Arese, ex campione europeo dei 1500, che ha messo in palio il premio per il vincitore della prova sui 1500m maschili.

Tra i numerosi atleti roatesi impegnati in gara, vittoria con tempo vicinissimo al personale per Allassane Diallo nei 400hs in 52″45. Nella gara di lancio del giavellotto in ricordo di Luca Borgoni, terzo posto per Edoardo Sanfelici con 47,04m, competizione di altissimo contenuto tecnico vinta da Denis Canepa con 69,69m.

Terzo posto per Anita Armando nei 100m donne. Personale per Pietro Gerbaudo nel lungo maschile che giunge 4o migliorandosi a 5,93m. Vittoria e titolo provinciale Cadette per Asia Giraudo nei 300hs e Virginia Serale negli 80m.

Nei 1500m maschili Alessio Romano sigla 4’03″43. Doppietta nel peso Allievi con Boggione Matteo davanti a Gabriele Tomatis. Nei 1000m ragazze Lucia Brocchiero è 3^ in 3’31”, 5a Caterina Parola, tra i maschi 3° e 4° posto per Andrea Mandrile in 3’17” e Giacomo maurino 4^ in 3’22”. Nel Peso 2kg, terzo posto per Maia Viano 3^ con 8.90m e Pietro Carignano con 10.64m.

Vittoria di Alice Minetti, per l’Atletica Roata Chiusani, prima donna al traguardo in 1h26’47 sulla distanza corta (15km x 800md+) del Bisalta Trail, disputatosi a Boves, domenica 11 Settembre.

Vittoria di categoria per Silvana Pecollo, 1a over 50 un 1h41.16. Ben classificati Javier Carbalo, 20°, Giacomo Menardi e Marco Goglino. Buona prova per Andrea Giuliano, impegnato sulla distanza lunga di 29km per 1700 d+.

c.s.