Volley B2/F – Officine VBC Savigliano in ritiro a Roccaforte Mondovi per preparare la stagione (FOTO E VIDEO)

Da un paio di settimane è tornata al lavoro la Officine VBC Savigliano, in vista del campionato di B2 femminile di pallavolo. In questo fine settimana la formazione di coach Porello è impegnata in tre giorni di ritiro a Roccaforte Mondovì, tra sessioni tecniche e cura della preparazione fisica.

La formazione saviglianese è reduce da una stagione molto positiva in B2, chiusa al quarto posto. La rosa è molto simile a quella che si è ben comportata nel 2021/22, con l’innesto di tre nuove atlete: sono infatti arrivate la schiacciatrice Virginia Mainardi (in prestito da Pinerolo), Giulia Maccagno e la centrale Monica Bruno. Andranno a sostituire Ilaria Rinaldi, Martina Brunfranco e Valentina Soriani, autentica mattatrice delle ultime annate.

L’esordio della Officine VBC Savigliano nel campionato di B2 è previsto per sabato 8 ottobre, quando al Palasport saviglianese arriverà la Tarabusi Volley Rivarolo. Impossibile non far volare la mente a due stagioni fa, quando la formazione di coach Porello si guadagnò la promozione dalla Serie C proprio dopo un lungo testa a testa con le rivarolesi.

Il morale è alto in casa Savigliano, dopo le prime settimane di lavoro. Ne hanno parlato ai nostri microfoni proprio la neoarrivata Monica Bruno e la capitana Lucia Galletto:

Ma VBC Savigliano non è solo prima squadra: in queste settimane sono anche partiti tutti i progetti legati al settore giovanile. Il primo appuntamento importante è previsto per il 17 e 18 settembre, quando sui campi di Savigliano, Marene e Cavallermaggiore si disputerà il “Torneo Open di Savigliano”, riservato alle categorie Under 16 e Under 14.

Sarà una 2 giorni di sport giovanile che vedrà impegnate le campionesse d’Italia U16 dell’Involley Piemonte, e poi l’Unionvolley, il Club 76 Chieri, l’LPM Mondovì, il Volley Brianza, il Cogoleto, il Canelli Valle Belbo, L’Alba Volley, la Virtus Biella, il Cuneo Granda Volley e ovviamente le padrone di casa della VBC Savigliano.

LA FOTOGALLERY