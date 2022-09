L’Avis Bra ripropone il contest fotografico a tema per creare il calendario 2023

Sulla scia del successo crescente degli anni scorsi, l’Avis Bra ripropone il contest fotografico a tema per selezionare i migliori scatti fotografici da inserire nel calendario Avis Bra 2023, offerto ai donatori di sangue della Sezione. Ma quale sarà il tema del contest fotografico? In continuità con quello dell’anno passato che aveva come oggetto l’“acqua – fonte della vita”, il Comitato Calendario (così è stato chiamato il gruppo dei volontari Avis che gestirà il progetto all’interno dell’Avis Bra) ha scelto un altro “elemento” come tema del contest fotografico 2022 ovvero “LA TERRA – UN FRAGILE MIRACOLO DI BELLEZZA DA PRESERVARE”.

Tutti noi sappiamo che la nostra povera Terra non se la passa benissimo: tre quarti della superficie terrestre non coperta da ghiaccio sono stati significativamente alterati, gran parte degli oceani è inquinata e oltre l’85% delle zone umide è andata perduta. Le specie attualmente minacciate di estinzione sul pianeta sono circa 1 milione. Il tasso di estinzione di specie animali e vegetali è 1.000 volte superiore a quello naturale. Dobbiamo fare qualcosa tutti insieme per frenare questo drammatico processo di distruzione e noi avisini, nel nostro piccolo, vogliamo sensibilizzare i nostri donatori con le vostre foto per tutto il 2023.

Chiunque, appassionato di fotografia anche non braidese ma non professionista, può cimentarsi nell’impresa e concorrere all’estrazione. Le foto, in formato jpeg, orizzontali e con una risoluzione di almeno 3000 pixel sul lato più lungo, devono essere spedite (non più di tre per fotografo) all’indirizzo mail calendarioavisbra@gmail.com entro il 15 ottobre 2022. Preliminarmente dovete scrivere sempre al medesimo indirizzo mail per ricevere il regolamento ed il modulo di partecipazione.

Le foto devono essere corredate di nome e cognome dell’autore, titolo e luogo in cui sono state scattate. Le immagini non dovranno riportare loghi, firme o cornici.

Le fotografie potranno essere di qualunque formato ma per la realizzazione del calendario ne verrà ritagliata la parte centrale in formato quadrato.

Delle diverse opere che ciascun autore potrà inviare, solo una potrà essere scelta tra le dodici del calendario 2023.

L’autore del miglior scatto, a giudizio del Comitato Calendario, riceverà in omaggio l’abbonamento MUSEI del PIEMONTE che consente l’ingresso gratuito per un anno ai principali Musei del Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia mentre il 2o e 3 o classificato riceveranno un abbonamento di 10 ingressi ai cinema di Bra. Tutti gli autori dei 12 scatti selezionati per il calendario verranno comunque premiati con un piccolo omaggio e le immagini verranno stampate su supporto rigido e donate agli autori.

Infine il calendario avrà una copertina speciale, pensata e dipinta per noi dall’artista Francesca Semeraro che gentilmente si è resa disponibile ad impreziosirlo con la sua grazia e sensibilità.

Vi aspettiamo e se avete dubbi contattateci sui social o alla mail calendarioavisbra@gmail.com.

Come scrisse Andy Warhol: “Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare”.

c.s.