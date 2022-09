Incendio all’ex cartiera di Beinette: monitoraggio di Arpa Piemonte sull’impatto ambientale

I Tecnici del Servizio di Risposta in Emergenza di Arpa Piemonte, a seguito di segnalazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, sono al lavoro sul luogo dell’incendio che si è sviluppato nella notte all’ex cartiera di Beinette ed attualmente in esaurimento.

I tecnici sono impegnati nell’effettuazione dei monitoraggi per valutare eventuali impatti sull’ambiente, sia in relazione alle emissioni in atmosfera che alla gestione delle acque di spegnimento. Al momento, i valori registrati dagli strumenti automatici in dotazione nelle aree limitrofe all’incendio e in quelle sottovento non evidenziano particolari criticità.

Sulla base delle ricadute, verrà valutata la necessità o meno di proseguire il monitoraggio.

Sul posto da ieri sera, coinvolti nelle operazioni di spegnimento, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo, Fossano e Morozzo.