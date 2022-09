Alba: prorogata la scadenza per la presentazione della domanda relativa ai danni siccità delle aziende agricole

È stata prorogata a data da destinarsi, la scadenza per la presentazione della domanda per accedere ai contributi a favore della ripresa dell’attività economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dall’eccezionale siccità manifestatasi da maggio 2022 in poi.

Secondo la nota del 6 settembre scorso diffusa ai Comuni dal settore Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte,

– per aver diritto all’anticipazione, così come al contributo complessivo che sarà individuato dal Mipaaf, è necessario aver subito un danno superiore al 30% della PLV (Produzione Lorda Vendibile);

– l’importo erogato in anticipazione dovrà essere decurtato dal contributo massimo erogabile a seguito del riparto dei fondi disponibili e dell’istruttoria tecnica amministrativa che sarà condotta dagli uffici regionali per l’erogazione del saldo del contributo;

– qualora in fase di istruttoria tecnica amministrativa gli uffici regionali accertino la mancanza dei requisiti per il riconoscimento del contributo ovvero che il contributo massimo erogabile sia inferiore alla quota erogata in anticipazione, sarà necessario procedere al recupero delle somme già erogate come anticipazioni.

Le segnalazioni già consegnate ai comuni territorialmente competenti, qualora non necessitino di un aggiornamento, rimangono valide a tutti gli effetti.