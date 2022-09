Calcio: ad ottobre a Savigliano un corso di abilitazione per Allenatori Uefa D

Lezioni in aula durante la settimana e sul campo, allo stadio “Morino”, il sabato mattina. Aule didattiche e stadio sono pronti. In questi giorni si sono svolti i sopralluoghi a Savigliano per la verifica dell’idoneità degli spazi per il corso di abilitazione ad Allenatore Dilettante (Licenza Uefa D) che avrà luogo a partire dal 3 ottobre, organizzato dall’Assoallenatori Piemonte e Valle d’Aosta.

Si tratta dell’unico corso Uefa D in programma in provincia di Cuneo nei prossimi mesi. 40 i posti a disposizione, iscrizioni aperte fino al 23 settembre. La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il link https://stcorsionline.it.

Il presidente regionale Aiac, Sebastiano Filardo, ha incontrato il presidente di Oasi Giovani, Gianfranco Saglione e il vicepresidente della Saviglianese Calcio, Marco Dabbene, nel corso di un sopralluogo nelle aule e allo stadio Morino.

Il corso si terrà, a settimane alterne, dal 3 ottobre al 17 dicembre; le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e dalle 20,30 alle 22,30 e il sabato dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 11 alle 13.

«Non vediamo l’ora di iniziare il corso a Savigliano – il commento del presidente Filardo -. La provincia di Cuneo ha “voglia di calcio” e c’è una forte richiesta di corsi di abilitazione. Se in più ci mettiamo la possibilità di seguire il corso in un luogo centrale come Savigliano, comodo da raggiungere con i servizi, e la possibilità di frequentare uno stadio storico come il Morino, è chiaro che l’occasione è davvero importante. È un dovere ringraziare la società Saviglianese Calcio e l’Oasi Giovani per la disponibilità dimostrata nei nostri confronti».

Tra i vari istruttori del corso, ci sarà Giancarlo Camolese, ex calciatore di Serie A ed ex allenatore del Torino, che proprio a Savigliano, con la maglia dei “Maghi” terminò la sua carriera di calciatore e iniziò quella di allenatore, nelle squadre giovanili della città.

Il corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D si

concluderà con un esame finale in tutte le materie. Con la licenza D gli allenatori saranno abilitati alla guida delle squadre Juniores e delle Prime Squadre fino al campionato di Eccellenza.

