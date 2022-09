Atletica: i monregalesi in grande spolvero nel Meeting riservato ai lanci

Dopo la pausa estiva, il calendario dell’atletica su pista, prevedeva una gara unicamente riservata ai lanci alla “Fantoni Bonino” in concomitanza con il termine dei raduni regionali della Fidal Piemonte svolti a Mondovì dal 22 agosto.

Nella sessione mattutina sono scesi sulle pedane della quattro specialità (peso, martello, giavellotto e disco) i cadetti e gli allievi: una 50 di atleti in tutto che si sono affrontati sotto l’attenta supervisione del responsabile di settore Maria Marello e i tecnici federali Nicola Vizzoni (argento olimpico a Sidney 2000 nel martello), Claudia Coslovich (primatista italiana giavellotto) e una “tutor” d’eccezione Daisy Osakue azzurra e campionessa italiana (con record) di lancio del disco.

Dopo giorni di allenamento intensi e correzioni tecniche, quasi tutti gli atleti hanno realizzato il proprio record persole.

Molte soddisfazioni per i colori monregalesi: uno su tutti Matteo Scarrone che ha lanciato il giavellotto alla soglia dei 50 metri con un secondo lancio misurato a 49,70 metri. Il miglioramento di 5 metri lo fa balzare in cima alle graduatorie italiane di specialità per la soddisfazione dell’allenatore Andrea Pace, che lo segue sulla parte dei lanci.

Matteo infatti, come tutti gli atleti della categoria, svolgono un lavoro trasversale su tutte le specialità, in modo da sviluppare tutte le qualità fisiche, prima della specializzazione, grazie al supporto della struttura tecnica della società.

Discorso analogo per Federico Palladino del Polo di Carrù dove centra due personali nel peso e nel disco rispettivamente con la misura di 12,62 mt e 31,45 mt.: una bella iniezione di fiducia per il doglianese seguito dal tecnico Marco Chiecchio, in vista dei prossimi impegni con le prove multiple dove cercherà di ritagliarsi un posto da titolare nella selezione regionale che parteciperà ai Campionati Italiani Cadetti.

Anche Marco Ambrosio sale a 37,84 mt nel lancio del martello, migliorandosi di una manciata di centimetri.

Menzione per Cristian Boschetti che dopo un lungo stop di 8 mesi per infortunio, è rientrato da poco tempo agli allenamenti ma è riuscito comunque a portare a casa la sua miglior prestazione nel giavellotto grazie ad una spallata misurata a 39,40 metri, ma soprattutto ad aver ritrovato la condizione per affrontare la nuova stagione alle porte.

Nel pomeriggio invece, è stata la volta degli atleti assoluti (provenienti dal Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana) che hanno dato il via ad un lungo pomeriggio di gare.

c.s.