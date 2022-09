A Limone Piemonte arrivano le auto d’epoca con la “Ruota d’oro storica”

Sabato 10 settembre passerà anche da Limone Piemonte la Ruota d’oro storica, evento riservato ai veicoli d’interesse storico collezionistico giunto quest’anno alla 25esima edizione.

La manifestazione, promossa dalla Scuderia Veltro, club cuneese federato ASI (Automotoclub Storico Italiano) e patrocinata anche dal Comune di Limone Piemonte, si svilupperà lungo un percorso di 170 chilometri con una cinquantina di prove cronometrate al centesimo di secondo.

Il serpentone di auto d’epoca partirà da Cuneo al mattino e percorrerà la Valle Vermenagna per giungere a Limone Piemonte intorno alle 11.40, dove si svolgeranno alcune prove seguite dalla sosta nel centro storico per il pranzo, e ripartirà intorno alle 14.30 in direzione Limonetto, per poi rientrare nel capoluogo, in Piazza Galimberti, dove per l’occasione sarà allestita un’esposizione statica di veicoli e moto del passato.

