Coppa Piemonte Prima Categoria – Caraglio ed Area Calcio Alba Roero, esordi con il botto!

Grande spettacolo in questo primo weekend di Prima Categoria con la giornata di Coppa Piemonte che fila via senza pareggi.

Esordio con il botto in categoria per il Caraglio che fa valere il fattore campo sconfiggendo per 3-1 il Valle Po a cui non basta il centro del solito Campanella. I bianco verdi dilagano con i gol di Grassi, Traorè e Gallinari.

Di misura, invece, le vittorie di Boves Mdg ed Area Calcio Alba Roero che battono rispettivamente Bisalta (0-1, Desmero) e Polisportiva Montatese (1-0, Sacco).

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della 1ª giornata

TRIANGOLARE 18

San Bernardo – Bricherasio Bibiana 3-2

Riposa Pro Polonghera

TRIANGOLARE 19

Caraglio – Valle Po 3-1

Riposa Saviglianese

TRIANGOLARE 20

Bisalta – Boves Mdg 0-1

Riposa Tre Valli

TRIANGOLARE 21

Area Calcio Alba Roero – Pol. Montatese 1-0

Riposa Marene