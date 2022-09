Il Milan Under 18 trionfa al trofeo Alba dei Campioni (FOTO E VIDEO)

Alba – Lo stadio San Cassiano si tinge di rossonero. Il Milan under 18 vince la prima edizione del trofeo Alba dei Campioni, il torneo quadrangolare organizzato dalla fondazione Mauro-Vialli, battendo l’inter ai rigori. Dopo 90 minuti in parità, gli undici di mr Terni non sbagliano dal dischetto e si laureano campioni. Trionfa ai rigori anche il Napoli under 18 che sconfigge il Paris Saint Germain e si aggiudica la finale per il terzo posto dopo una partita combattuta e un pareggio agguantato negli ultimi minuti del secondo tempo.

Il trofeo Alba dei Campioni nasce ufficialmente quest’anno dalla collaborazione tra la Fondazione Vialli e Mauro e l’associazione Alba dei Campioni, insieme alle società sportive Alba Calcio e Albese, con il patrocinio del comune di Alba e della Regione Piemonte. L’obiettivo dell’iniziativa è duplice. Da un lato raccogliere fondi da devolvere alla ricerca per combattere la SLA e dall’altro sensibilizzare su fenomeni quali bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile attraverso conferenze e convegni dedicati.

Di seguito l’intervista al Presidente Cirio e al consigliere di Alba Sobrero