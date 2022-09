Saluzzo, tutti gli appuntamenti dei musei cittadini per domenica 11 settembre

Torna settembre, e nell’ultimo weekend prima dell’inizio delle scuole MuSa – Musei Saluzzo, propone una speciale visita fra Castiglia e Villa Belvedere. Inoltre anche presso il Tastè e la Biblioteca civica vengono proposti alcuni eventi adatti anche ai bambini.

DOMENICA 11 SETTEMBRE

Rassegna “Mu.Sa. – Musei Saluzzo – e Villa Belvedere”

Il paesaggio all’epoca dei marchesi

Itinerario guidato: Castiglia & Villa Belvedere

Saluzzo conserva nel suo tessuto urbano e agrario-collinare le tracce ancora percepibili di una storia millenaria dove filari di viti, alberi da frutto, campi e boschi avvolgono come in un abbraccio i tesori di una piccola Capitale quattro volte secolare. La terrazza panoramica della Castiglia e il Castello del Belvedere, Villa Cascina tra XV e XVI sec., costituiscono il sottile file rouge di questa visita esperienziale.

Orario: alle 15.30 presso la biglietteria della Castiglia, in Piazza Castello 1

Costo: 20€ comprensivo di ingressi nei musei, visita guidata e rinfresco nel parco – 12€ per i ragazzi under 10

Eventi Biblioteca Civica:

SABATO 10 SETTEMBRE

Sveglia! Si legge!

“Invenzioni strampalate e altre cose buffe con Bruno Munari” – Biblioteca

La Biblioteca Civica di Saluzzo propone una serie di appuntamenti per trascorrere un mattino all’insegna di letture animate e attività creative per scoprire l’affascinante mondo della letteratura per l’infanzia! Durante l’attività le operatrici della Biblioteca presenteranno alcuni libri della Sezione Ragazzi e coinvolgeranno i partecipanti in rielaborazioni creative e divertenti attività manuali.

Gli incontri mirano a stimolare l’interesse dei più piccoli verso la lettura, trattando diversi generi: dalla mitologia ai racconti fantastici, dalle fiabe classiche alla scienza…

Gli incontri, rivolti ai bambini dai 5 ai 10 anni, sono gratuiti e si svolgono a partire dalle ore 11.00 nella sala laboratorio della sezione ragazzi (1° piano). Iscrizioni: biblioteca.saluzzo@itur.it

Costo: evento gratuito

Orario: 11 presso la Biblioteca Civica

A chi è rivolto? Ai bambini dai 5 ai 10 anni

Eventi collaterali Ur-Ca Casa laboratorio presso il Tastè:

Per avere maggiori informazioni sui seguenti eventi è necessario rivolgersi a info@ur-ca.it o al 349 627 5879.

Venerdì 9 settembre

Giornata giochi da tavolo

Ore 20

Sabato 10 settembre

Swap party kids edition

dalle 16

Ricordiamo che fino al 31 ottobre i musei seguiranno il seguente orario:

Castiglia: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

Casa Cavassa: martedì, giovedì, venerdì e sabato: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 13e dalle 14 alle 19

Antico Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica: sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Casa Pellico: apertura la seconda e la quarta domenica del mese e i festivi, dalle 14 alle 19