Saluzzo: inaugurata la 75ª fiera della meccanica agricola (VIDEO E FOTO)

E’ stata inaugurata questa mattina, sabato 3 settembre, la 75esima edizione della fiera della meccanizzazione agricola, e 14 esima mostra nazionale.

L’edizione 2022 si svolgerà dal 3 al 5 settembre al Foro Boario, ed è un appuntramento che da anni raccoglie la numerosissima partecipazione dei molti appassionati del settore della zootecnia e dell’agricoltura. Novità da qualche anno è la filiera del legno del Monviso, che dopo le difficoltà a livello dei rincari energetici, viene presa in grande considerazione come nuovo combustibile necessario al riscaldamento. L’Ara Piemonte invece presenterà la razza bovina Frisona Italiana ed il comparto dell’allevamento da latte. Occasione imperdibile per vedere le migliri vacche lattifere della regione. Evento fondamentale per il settembre saluzzese, così come ricordato dalla presidentessa dela fondazione Bertoni, Carlotta Giordano:

Numerosa la rappresentanza politica e civile presente all’inaugurazione, come alcuni senatori e deputati, moltisismi sindaci ed amministratori locali e i vari rappresentanti e presidenti dei settori interessati. Presente L’assessore regionela marco Protopata con delega al settore dell’agricoltura:

Tra i presenti anche il neo Presidente eletto Arap Elia Dalmasso:

Ecco il Programma:

Sabato 3 settembre

Ore 8 – Foro Boario apertura Fiera

Ore 11.00 – Inaugurazione della 75a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo – 14a edizione Nazionale con taglio del nastro alla presenza delle autorità

A seguire apertura della seconda esibizione del legno locale.

Chiusura offerte e contrattazioni al termine del convegno Quali filiere forestali nelle valli del Monviso



Ore 20 – Chiusura fiera

Domenica 4 settembre



Ore 8 – Foro Boario apertura Fiera

Ore 14.30/16.30 – 49° Mostra Regionale valutazioni categorie Manze e Giovenche – finali

Ore 17 – 17a Junior Show Regionale (gara di conduzione e giudizio)

Lunedì 6 settembre



Ore 8 – Foro Boario apertura Fiera

Ore 8.30/12.00 – 49a Mostra Regionale – valutazioni categorie vacche – finali

Ore 10.30 – Tavola rotonda “Quali filiere forestali nelle Valli del Monviso”

– Presentazione dei risultati dei piani forestali valli Po e Varaita

– Adempimenti e regole per la buona gestione degli interventi forestali

– Legno energia: censimento regionale e opportunità per il settore

– Opportunità per la cooperazione forestale dalle prossime programmazioni

(La Tavola rotonda sarà valida ai fini formativi per Dottori Agronomi e Dottori Forestali)

Ore 12.00 – cerimonia di premiazione Mostra regionale e Junior show

Per tutto il giorno, nel centro cittadino, si svolgerà la tradizionale Fiera di San Chiaffredo organizzata dal Comune di Saluzzo (Info: Polizia Municipale tel. 0175 211325)

Ore 16 – Chiusura fiera