Chiusure e sensi unici per lavori su strade provinciali della Granda a settembre: ECCO DOVE

La Provincia comunica una serie di chiusure stradali e sensi unici alternati con semaforo lungo la viabilità provinciale per cantieri aperti nei prossimi giorni. A Barge da lunedì 5 settembre e fino al 31 ottobre senso unico alternato con semaforo lungo la provinciale 27 tra Barge e Bagnolo Piemonte dal km 1,100 al km 2,200 per un cantiere di collegamento della rete dell’acquedotto (Infernotto Acque).

Chiusura totale a Fossano della strada provinciale 169 (Fossano – Centallo9 dal km 1,820 al km 3,550dalle 9 di venerdì 9 settembre alle 24 di lunedì 12 settembre Il transito potrà svolgersi sulle strade adiacenti segnalate sul posto a cura del Comune di Fossano, Centallo e Villafalletto per lavori di demolizione della campata impalcato del viadotto Centallo sulla statale 231.

Chiusura totale anche a Monticello d’Alba da mercoledì 7 settembre a venerdì 16 settembre lungo la strada provinciale 142 tra il bivio della statale 231 e quello con la nuova variante di Monticello (capoluogo) in corrispondenza del km 0,450 (passaggio livello ferroviario) per lavori di rifacimento del passaggio a livello per conto Rfi.

Fino al 19 settembre a Sampeyre senso unico alternato dalle 8 alle 17 lungo la strada provinciale 8 (Melle-Sampeyre) per lavori di collegamento fibra ottica (Open Fiber) fra il km 15,250 e km 26,880 circa. Il provvedimento non riguarda i giorni festivi.

A Racconigi chiusura totale al transito della strada provinciale 20 (Racconigi – confine Provincia Torino) dal km 29,300 al km 29,800 solo domenica 18 settembre dalle 8,30 alle 13,30 per permettere lo svolgimento di una gara ciclistica. Il transito potrà avvenire normalmente sulle strade adiacenti segnalate sul posto dal Comune di Racconigi.

Nel comune di Cervasca, per la manifestazione “Fiera del Libro”, viene istituito per sabato 17 e domenica 18 settembre il senso unico ascendente lungo un tratto della provinciale 304 (santuario San Maurizio-Bivio sp 23) dalla progressiva km 3,150 (intersezione con via Giovanni XXIII) al km 4,320 (intersezione con la sp 23) dalle ore 14 alle 24 di sabato 17 settembre e dalle 8 alle 19 di domenica 18 settembre 2022. Il provvedimento è stato richiesto dal Comune considerato che il lato destro della carreggiata stradale verrà utilizzato per la sosta degli autoveicoli solo nei punti ove le dimensioni della carreggiata lo permetteranno. La viabilità sarà gestita dal servizio di Polizia locale di Cervasca.

c.s.