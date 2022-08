La Croce Bianca di Fossano presenta il nuovo corso soccorritori

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Bianca Fossano invita alla serata di presentazione del nuovo corso gratuito per diventare volontari soccorritori che si terrà giovedì 29 settembre, alle ore 20.30, presso la sede della Croce Bianca in piazza della Paglia, 3 a Fossano.

Per aderire al corso, ed entrare così a far parte della Croce Bianca di Fossano, occorre essere maggiorenni, godere di buona salute, avere passione e tempo da dedicare agli altri. Infatti la formazione è finalizzata alla ricerca di nuovi volontari.

Il corso per diventare soccorritore è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale e, una volta ottenuta la certificazione, consente di operare sulle ambulanze del Servizio di emergenza sanitaria 118.

All’interno dello stesso percorso formativo è prevista anche l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero.

Il corso è diviso in una parte teorica di 54 ore complessive a cui vanno ad aggiungersi altre 100 ore di tirocinio pratico protetto in autoambulanza, in affiancamento a personale più esperto.

Per maggiori informazioni e adesioni contattare direttamente la Croce Bianca di Fossano al numero di telefono 0172-634968, email: segreteria@crocebiancafossano.org.

La Croce Bianca Fossano, associata Anpas, può contare sull’impegno di 186 volontari, di cui 68 donne, grazie ai quali ogni anno svolge circa 13mila servizi con una percorrenza di circa 550mila chilometri. Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto dei disabili.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.425 volontari (di cui 4.062 donne), 5.753 soci, 640 dipendenti, di cui 71 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 226 automezzi per il trasporto disabili, 261 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 534.170 servizi con una percorrenza complessiva di 17.942.379 chilometri.

c.s.