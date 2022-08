Bagnolo Piemonte: cercatore di funghi trovato senza vita nei boschi di Montoso

Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per il recupero di una persona, purtroppo deceduta, in montagna. L’allarme è stato lanciato intorno alle 8 dai boschi della frazione Montoso, comune di Bagnolo Piemonte, per un cercatore di funghi con un malore. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha localizzato il punto dell’incidente con qualche difficoltà a causa delle condizioni meteo.

L’equipe sanitaria, coadiuvata dal tecnico del Soccorso Alpino a bordo, è stata sbarcata e ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria dell’uomo finché è stato possibile soltanto constatarne il decesso. In seguito l’eliambulanza è tornata operativa lasciando la salma alle squadre a terra che, dopo l’autorizzazione alla rimozione, hanno proceduto con il trasporto a piedi verso valle dove erano presenti i Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria.

c.s.