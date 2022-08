Coppa Italia Eccellenza: Pro Dronero-Cuneo, il 1° round è senza gol

Si apre senza gol la stagione di Pro Dronero e AC Cuneo 1905 Olmo. Al “Filippo Drago” finisce 0-0 il primo round nel sentito derby valido per il turno iniziale della Coppa Italia di Eccellenza: un match agonisticamente vivo, fra due squadre sì in fase di rodaggio ma che non hanno lesinato corsa ed impegno, in attesa di arrivare pronti per il campionato. Pari che complessivamente può soddisfare sia Caridi che Magliano che proveranno ad avere la meglio nei 90′ del “Paschiero”, fra sette giorni.

LA CRONACA – Interessanti scelte, anche forzate, nelle formazioni: nel 4-3-3 dei padroni di casa spicca Galfrè testato per necessità (supererà l’esame a pieni voti) al centro della difesa ed il tridente formato da De Peralta, Andrada e Bertoglio, per la prima volta dopo 17 anni senza Carlo Dutto, oggi sulla panchina locale come viceallenatore; dall’altra parte, 4-2-3-1: dietro Andrea Dalmasso punta centrale, ecco Giacomo Dalmasso, Rastrelli e Botasso.

Brivido in avvio: al 2′ Bernardi svirgola il rinvio sulla trequarti, la palla finisce in area biancorossa con Dia che blocca la sfera: per l’arbitro è retropassaggio, quindi punizione a due in area e giallo per il portiere. Sugli sviluppi del calcio piazzato gol annullato per fuorigioco ad Andrada

DIFESE SOLIDE – Nonostante un match costantemente combattuto e fisico, saranno pochi i lampi. Qualcosa si smuove dopo il primo cooling break: al 27′ Andrea Dalmasso raccoglie una corta respinta della difesa e batte dal limite, mandando fuori; risponde subito la Pro Dronero: cross basso di Segovia da destra, in mezzo De Peralta non ci arriva per un soffio, complice anche il tagliafuori in diagonale di Bernardi. Dinamica simile poco dopo dall’altra parte del campo: traversone basso teso di Andrea Dalmasso da sinistra, Giacomo non ci arriva.

Sotto porta il primo tempo è tutto qui e, nella ripresa, ci vorranno i cambi per attendere qualche squillo, con gli ospiti a fare maggiormente la partita. Al 76′ la miglior azione della sfida, con il contropiede condotto e, poi concluso, da Armando dopo un bel dialogo sulla sinistra: conclusione da fuori, para Rosano. Passa poco meno di un minuto e lo stesso Armando ci prova con il tiro a giro, mandando alto.

Nel finale, nonostante i tuoni sopra il “Drago” le squadre scampano la pioggia ed eventuali imprevisti: vincono le difese, è 0-0.

COPPA ITALIA ECCELLENZA

PRO DRONERO-CUNEO 0-0

PRO DRONERO (4-3-3): Rosano, Rivero, Isoardi, Caridi, Bosio, Rinaudo, Bertoglio, Galfrè, Andrada, De Peralta, Segovia. A disp. Piazzola, Sapia, Cordoba, Bianco, Lardo, Sparla. All. Caridi.

CUNEO (4-2-3-1): Dia, Bernardi, Benso, Eliotropio, Serino, Marchetti, Dalmasso G., Angeli, Rastrelli, Dalmasso A., Botasso. A disp. Giaccardi, Ambrogio, Chesta, Civalleri, Santini. All. Magliano.

ARBITRO: Miletto di Bra (Gandolfo e Stetco di Bra)

AMMONITI: Andrada, Caridi, Bosio (P), Dia, Botasso, Bernardi, Andrea Dalmasso (C). NOTE: Ammonito mister Antonio Caridi per proteste.