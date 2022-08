Morte Alberto Balocco, il cordoglio della Fai Cisl Cuneo: “Perdiamo un grande uomo”

La Fai Cisl Cuneo e la Fai Cisl Piemonte esprimono sentimenti di profondo cordoglio e di vicinanza alla famiglia Balocco colpita dalla prematura scomparsa del Signor Alberto, un uomo che è stato e sarà di esempio per l’imprenditoria Italiana, per le sue indubbie doti manageriali e soprattutto per la sua capacità di attenzione e sensibilità al mondo dell’impresa, alle persone, al lavoro, al territorio.

Per il nostro Paese, in una logica di qualità e creatività del lavoro, Alberto Balocco ha rappresentato un alfiere del Made in Italy nel mondo, e anche un riferimento per relazioni industriali positive, costruttive ed innovative, attente alla responsabilità sociale ed alle persone.

La provincia di Cuneo perde un imprenditore coraggioso, un riferimento per tutti, ma soprattutto perde un grande uomo, di cui il paese può essere fiero. La Fai Cisl nel porgere il proprio cordoglio alla famiglia Balocco è certa che l’esempio del Signor Alberto resterà e rappresenterà una chiara e forte garanzia per l’impresa e per i lavoratori.

Le Segreterie Fai Cisl Piemonte e Fai Cisl Cuneo