Marta Giovannini e Anna Bracco candidate nella Granda con il Terzo Polo: “Serietà e competenza”

In questi giorni sono state definite le candidature per le politiche per le prossime elezioni: per il Terzo Polo, nel nostro territorio, è stata proposta, per la Camera, il nome di Marta Giovannini, sindaco di Verduno, insieme all’economista Luigi Marattin.

Giovannini – avvocato, sindaco e vice presidente del consiglio nazionale Anci – è candidata nel suoi collegio “naturale” , quello plurinominale del Piemonte 2 che comprende Cuneo, Alba, Asti e Alessandria. Al senato invece ci sarà un’altra donna del cuneese, Anna Bracco, imprenditrice, candidata in quarta posizione.

Entrambe di Italia Viva hanno accettato la candidatura perché ritengono “il nuovo soggetto politico, nato da Italia Viva di Renzi e Azione di Calenda, l’unico vero progetto che unisce liberali, riformisti, garantisti, europeisti e atlantisti e che e’ in grado di portare avanti l’agenda Draghi e mettere al sicuro i fondi PNRR“.

Dichiarano infatti le due candidate: “Per noi è una grande avventura che ci consente di dar voce al Terzo Polo sul nostro territorio e, speriamo, voce al nostro territorio in quel di Roma. Abbiamo bisogno che il prossimo Parlamento sia improntato alla serietà e alla competenza per affrontare i problemi che ci sono e per guardare al futuro con serenità

Il neonato Terzo Polo è, del resto, la vera novità di queste elezioni. Finalmente, pur in mezzo ad altre liste minori che si dichiarano di centro, c’è un’alternativa vera al populismo e all’estremismo, di destra e di sinistra ed anche al grillismo e all’immobilismo dei NO a tutto ciò che è cambiamento, anche quando è necessario e apre prospettive. Un’alternativa finalmente responsabile e competente che non fa promesse assurde e irrealizzabili, ma vuole affrontare consapevolmente i problemi del Paese e fare tutto quanto e necessario all’Italia di oggi“.