Mondovicino accoglie gli amici a quattro zampe: nel weekend esposizione canina con oltre 1000 partecipanti

Mondovicino accoglie gli amici a quattro zampe per una tre giorni interamente dedicata. Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto, l’area coperta del Parco Commerciale situato all’uscita del casello autostradale di Mondovì dell’autostrada Torino-Savona, dove trovano spazio lo Shopping Center & Retail Park, l’Outlet Village, l’Ipercoop e gli Specialist Stores, cambierà veste per le esposizioni nazionali e internazionali canine, organizzate dal Gruppo Cinofilo Monregalese in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Cuneese e il Gruppo Cinofilo Canavesano.

La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, è stata inaugurata nel 2015 e, negli anni, ha ottenuto importanti attestati di stima e garanzia. Oggi, dopo comprovata esperienza organizzativa, la tre giorni monregalese può vantare il riconoscimento da parte dell’E.N.C.I. Ente Nazionale Cinofilia Italiana e della F.C.I. Federation Cynologique Internazionale, con in palio i titoli validi per i campionati nazionali ed esteri.

La kermesse, impreziosita dal patrocinio del Comune di Mondovì, rappresenta l’unica esposizione canina di questo livello organizzata nel 2022 in Provincia di Cuneo, oltre essere l’evento cinofilo più importante del Piemonte. Saranno oltre mille i soggetti iscritti che nelle tre giornate verranno presentati al giudizio della giuria internazionale di altissimo livello formata da esperti giudici Italiani e stranieri provenienti da Francia, Inghilterra, Croazia, Polonia e Ungheria.

Le esposizioni si svilupperanno al mattino, a partire dalle ore 9,30, con il giudizio tecnico secondo lo standard di razza; a tutti i soggetti iscritti e registrati nel catalogo della manifestazione, viene rilasciato un giudizio scritto e vengono attribuite delle qualifiche che vanno dal buono, molto buono, eccellente sino ad arrivare al C.A.C. e al C.A.C.I.B. che sono i titoli validi per il campionato italiano e il campionato internazionale di bellezza. Nel pomeriggio i soggetti ‘best of breed’, cioè i migliori di razza, partecipano ai vari raggruppamenti che porteranno attraverso varie selezioni alla scelta del Best in Show cioè il miglior soggetto assoluto tra tutti i partecipanti. Il programma prevede per tutte e tre le giornate l’ingresso dei cani dalle ore 8 e alle ore 9,30 l’apertura ufficiale della manifestazione e l’inizio dei giudizi di razza; nel pomeriggio dalle ore 15,30 il Ring d’Onore con tutte le premiazioni.

Domenica 28 agosto, “Mostre Speciali” con protagoniste Pastore della Beauce, Terrier Nero Russo, All Retrievers e tutte le razze tutelate del Club Cani Compagnia. Tutte le esposizioni sono aperte al pubblico.

In attesa di accogliere l’evento del prossimo fine settimana, Mondovicino ha inaugurato nei giorni scorsi l’area interamente dedicata agli amici a quattro zampe. Un ampio spazio ‘dog friendly’, recintato e attrezzato, suddiviso per taglia piccola e media/grande, dove lasciare i cani liberi dal guinzaglio. Una grande fonte di contatto sociale oltre che un nuovo ed apprezzato servizio per l’intero Parco Commerciale.

