Con Bonum il Cuneo Volley mette le “mani in pasta”

Questa volta il Cuneo Volley può davvero dire di “averci messo mano” nella chiusura della partnership. Lo scorso sabato, infatti, tutto il Team della serie A2 maschile di Cuneo insieme allo staff, il presidente Costamagna e il direttore generale Bima, hanno fatto visita al laboratorio della Bonum eccellenze italiane di Centallo per un Team building che ha siglato la collaborazione tra il Club biancoblù e la realtà artigiana facente capo a Michele Tallone.

Una triplice sponsorizzazione che vede entrare all’interno del Mondo Cuneo Volley ben tre aziende, tre marchi importanti del territorio: Bonum eccellenze italiane, Pastificio Dutto e Universo Bianco.

«Se in campo mettono creatività e impegno come hanno dimostrato in laboratorio, posso dire che le soddisfazioni non mancheranno durante la stagione» – ha dichiarato Michele Tallone, Titolare di BONUM – « questa giornata di inizio credo proprio sia stata benaugurante, i ragazzi sono venuti a conoscere una delle nostre realtà, “Bonum eccellenze italiane”, cimentandosi nelle attività che quotidianamente parte dei nostri dipendenti svolge, ovvero la realizzazione della tradizionale pinsa romana, una delle ultime arrivate nella vasta gamma dei nostri prodotti. Da sempre siamo impegnati nel mondo dello sport, io in particolare sono stato direttore sportivo calcistico per otto anni e la grande pallavolo la ricordo molto bene. Abbiamo voluto affiancare i nostri marchi al progetto ambizioso e stimolante del Cuneo Volley, raggiungendo così un bacino di aziende e partner di nota eccellenza territoriale e non solo di cui siamo orgogliosi d’entrare a far parte».

Il Pastificio Dutto è presente sul territorio dal 1976, mentre le aziende di distribuzione Universo Bianco, leader nel settore delle farine e Bonum eccellenze italiane che rappresenta la parte commerciale del pastificio, sono entrambe figlie del nuovo millennio e per questo sempre alla ricerca di nuovi ambiti di visibilità. La clientela è il mondo horeca di Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle D’Aosta e Costa Azzurra, tuttavia a breve sarà lanciato un sito e-commerce per dare la possibilità al consumatore finale di accedere direttamente all’acquisto della “Pinsa” con un semplice click.

