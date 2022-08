A San Sebastiano torna la festa patronale di San Grato: il PROGRAMMA

Dopo due anni di fermo torna a San Sebastiano di Fossano la festa patronale di San Grato: l’inaugurazione, in programma giovedì 1° settembre dalle 20.30, vedrà il piatto forte della manifestazione ovvero il fritto misto alla Piemonte, cucinato in collaborazione con la antica Trattoria da Teto.

Le serate continueranno con pizze e piatti di carne no stop e con grandi serate musicali: orchestre di liscio, latino americano, sabato sera con dj. Gran finale, lunedì sera con il Bollito alla Piemontese. Non mancheranno il luna park ed il divertimento per i più piccoli. Per info, il programma e le prenotazioni, ecco la locandina dettagliata.