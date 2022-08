Concorso fotografico per raccontare il Distretto del Commercio Terre del Monviso

Prende il via venerdì 19 agosto, in concomitanza con l’apertura a Saluzzo del villaggio della 100 Miglia del Monviso, e prosegue fino al prossimo 15 ottobre il concorso fotografico #ilDistrettoela100miglia, rivolto alla promozione e alla valorizzazione dell’area del Distretto del Commercio “Terre del Monviso” (Comuni delle Valli Varaita, Po e Bronda, Città di Saluzzo), di cui l’Unione Montana Valle Varaita è ente capofila, in relazione all’ultratrail che ne percorre quasi per intero l’estensione territoriale. Verranno premiate le fotografie, condivise sui social network Facebook e Instagram, capaci di raccontare al meglio il tessuto economico e sociale del territorio del Distretto del Commercio “Terre del Monviso”, facendo emergere i volti dei commercianti, i prodotti tipici, gli spazi di vendita, il rapporto che si instaura tra negozianti e clientela a livello locale.

La partecipazione è gratuita e libera per tutti: le venti migliori fotografie, scelte da una giuria e opera di venti autori diversi, saranno premiate ciascuna con uno smanicato Mico marchiato 100 Miglia del Monviso, che sarà consegnato agli autori durante l’edizione 2022 dell’Uvernada a Saluzzo, a fine ottobre. A seguire, le fotografie saranno esposte presso gli esercizi commerciali dove sono state scattate, prolungando la visibilità dell’iniziativa. Il concorso gode della media partnership delle community fotografiche IG Worldclub Cuneo, Occitania, Piemonte e Liguria, da dieci anni attive su Instagram per la promozione del territorio, delle sue valenze turistico-culturali e dei suoi appuntamenti. Il regolamento completo e ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito della Fondazione Amleto Bertoni (www.fondazioneamletobertoni.it).

Tutti possono partecipare: fotografi amatori o professionisti senza limiti di immagini e senza alcun costo di iscrizione. Saranno escluse dal concorso e non considerate valide ai fini dell’attribuzione dei premi tutte le immagini chiaramente non riconducibili a negozi presenti sul territorio di riferimento del concorso, tutte le immagini non attinenti al tema del concorso, tutte le immagini lesive di privacy o di dignità personale. Ogni scatto dovrà indicare l’attività commerciale e la località dove è stato realizzato. Saranno particolarmente apprezzati scatti accompagnati da informazioni testuali sull’attività commerciale, sui titolari, sulla storia e sulle vicende collegate al negozio e al territorio. La premiazione del concorso fotografico #ilDistrettoela100miglia si svolgerà domenica 30 ottobre a Saluzzo, in occasione della giornata conclusiva dell’Uvernada 2022.

Prosegue con questa iniziativa che coniuga le attività commerciali e gli eventi il percorso di animazione del Distretto del Commercio “Terre del Monviso”, che si sviluppa su 25 Comuni e 2 Unioni Montane per 45.000 abitanti: guidato dalle Unioni Montane Valle Varaita, capofila, e Comuni del Monviso e dal Comune di Saluzzo, il Distretto del Commercio “Terre del Monviso” è sostenuto da un ampio partenariato territoriale composto da circa quaranta soggetti che hanno sottoscritto il protocollo e che sono entrati a far parte della consulta del distretto.

