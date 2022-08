Agli Europei Master di Badminton ha brillato l’albese Antonio De Pasquale

Si sono svolti a Lubiana gli “European Senior Championships” di Badminton e la Nazionale Italiana Master ha partecipato con una selezione di 20 atleti. Tra questi ben 4 del Piemonte: l’albese Antonio De Pasquale, il torinese Luca Novara e i due novesi Roberto Scarabello e Teodor Stan. Erano presenti 33 nazioni e 1091 giocatori. Una bellissima edizione resa indimenticabile da una organizzazione perfetta, ben 18 i campi a disposizione nello splendido palazzetto dello sport. Il doppio maschile Antonio De Pasquale (Alba Shuttle Badminton) e Scarabello Roberto (Boccardo Novi) è entrato nella storia, classificandosi al 17° posto e realizzando 33 punti, il miglior punteggio di sempre nel doppio maschile master, in un campionato mondiale o europeo. L’Italia ha colmato (dall’ultima edizione) la superiorità tecnica e tattica delle altre nazioni, giocando alla pari in molte categorie, in futuro se continuerà a crescere arriveranno grandi soddisfazioni.

