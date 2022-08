Prima Categoria: volti nuovi e gioventù nella rinnovata Montatese di mister Gandolfo

Una Montatese che volta pagina, dopo la recente retrocessione dalla Promozione, e riparte con l’innesto di alcuni giovani, provenienti dal proprio vivaio, e con nuovi giocatori di esperienza.

“Abbiamo cercato di costruire una squadra equilibrata – riferisce Marco Aloi, dirigente storico della Montatese – con l’innesto di alcuni atleti di esperienza tra cui Gioele Rossanino, Francesco Tufo e Lorenzo Bertero, tutti provenienti dallo Spartak San Damiano, che lo scorso anno ha sfiorato la promozione, oltre a Bourhil Zakaria proveniente dall’Alba calcio e Pop Vasilev Dimitar dal Canale 2000 calcio. A loro affiancheremo un portiere di esperienza come Emanuel Bledig e il giovane Franceso Marra, proveniente dal Camagnola calcio, e alcuni altri atleti di ritorno, tra cui Johnatan Maci e Sergio De Leo e il Montatese Stefano Capello; oltre ai nuovi arrivi, hanno deciso di continuare la loro esperienza nella Montatese Franco Leo, Fabio Bettoni e Mouhssin Anaki”.

Poi, tanta gioventù: “Ma con orgoglio porteremo quest’anno in prima squadra – aggiunge Aloi – un buon gruppo di giocatori provenienti dal nostro vivaio, alcuni dei quali hanno anche fatto esperienza in questi anni in altri importanti settori giovanili, tra cui ricordo Simone Lappano, Simone Balla, Edoardo Ercole, Riccardo Carpegna, Marco Gattuso e i giovanissimi 2005 Samuele Giorio e Alessandro Casetta”.

La preparazione partirà il 18 agosto, alle dipendenze di mister Angelo Gandolfo, coadiuvato dal preparatore atletico Sandro Deodato e dal preparatore dei portieri Roberto Crepaldi, cui seguiranno alcune amichevoli in vista della prima partita di Coppa Piemonte che si giocherà sul campo esterno dell’Area calcio il 4 settembre.