Limone: persona precipita per 20 metri sul sentiero per il Lago Terrasole

Intervento di Soccorso Alpino e 118 a Limone Piemonte, a margine del Concerto di Ferragosto: una persona è precipitata per 20 metri lungo il sentiero per il Lago Terrasole. In corso le operazioni di recupero della persona coinvolta, di cui al momento non sono note generalità e condizioni. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ore 14 – La persona caduta lungo il sentiero per il Lago Terrasole è stata recuperata dal Soccorso Alpino, con l’ausilio di un medico a bordo: da Capanna Niculin, è stata elitrasportata all’Ospedale di Cuneo in codice giallo riportando alcuni traumi.