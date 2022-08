Basket B/U19: quattro colpi in entrata per il Langhe Roero

Quattro colpi in entrata per il Langhe Roero Basket: il primo volto nuovo per la Serie B 2022-23 è Matteo Corgnati. Va ad aggiungersi al gruppo che parteciperà al campionato cadetto con LRB ed all’Under 19 Eccellenza con Novipiù Campus.

Profilo

Nato a Torino nel 2004 (19 aprile), è una guardia di 190 cm e 85 kg. Inizia a giocare all’Alter 82 Piossasco per poi confluire nelle giovanili di Area Pro (realtà che unisce Piossasco, Rivalta e Orbassano) dove resta fino al 2019. Nell’estate di quell’anno si sposta a Novipiù Campus Piemonte, dove gioca per tre stagioni (19-20, 20-21, 21-22) fino alla scorsa in cui è sceso in campo in U19 Eccellenza (15,7 punti di media) e contemporaneamente in C Gold con Collegno (9,3 ppg). Il suo esordio in campionato senior lo aveva fatto nel 2020-21 con Campus in C Silver. Con la Novipiù nell’ultima annata sportiva ha conquistato e disputato con la U19 le Finali Nazionali, entrando nelle miglior otto squadre d’Italia. Nel corso degli anni ha inoltre disputato diversi tornei (Bulgheroni, Fabbri) con la selezione regionale piemontese e quest’anno ha ricevuto la prestigiosa chiamata nella “long list” della nazionale Under 18 in vista degli Europei.

Il secondo è Adnan Elkazevic: sarà un’ala della formazione al via della Serie B e dell’Under 19 Eccellenza nel 2022-23.

Profilo

Ala grande di 203 cm e 91 kg, è nato a Massagno in Svizzera nel 2004 (20 aprile). A sei anni muove i primi passi su un campo da basket nel SAM Basket Massagno fino a due anni fa. Nel 2020-21 arriva infatti a Novipiù Campus dove gioca in U18 Eccellenza e C Silver. Resta in biancoblu anche nella passata dove è schierato in U19 e nuovamente in C Silver. Nel frattempo, negli anni di percorso di settore giovanile, ha seguito tutta la trafila con la nazionale svizzera, dall’Under 14 in poi ed anche questa estate ha partecipato ad alcuni stage con la rappresentativa rosso crociata.

Il terzo è Aaron Lomele, che si unisce alla squadra che disputerà Under 19 eccellenza e la Serie B.

Profilo

Ala di 194 cm e 80 kg, è nato a Cordenons, in Friuli, nel 2004 (27 luglio). Inizia a giocare a basket nella sua città, dove resta fino all’Under 15. Poi si trasferisce alla Junior Casale in cui gioca in U16 e U18 nello stesso anno (2019-20). Nel 2020-21 rimane a Casale nella neonata società JB Monferrato, in Under 18 ed è aggregato anche all’A2. Debutta in Supercoppa contro Biella e disputa la sua prima partita di campionato contro Udine.

Trova anche il canestro, qualche partita dopo, nella sfida contro Orzinuovi. Successivamente nel 21-22 è tra i 12 del roster dell’A2 della JB ed anche in U19 con il CB team (15,9 ppg). Tra le sue convocazioni importanti a livello giovanile, vanta le esperienze con la selezione regionale del Friuli, con cui ha anche vinto il Trofeo delle Regioni. Inoltre, nell’estate del 2018 ha preso parte al raduno della nazionale Under 14, e nel dicembre 2019 a quello della nazionale Under 16. Infine, nel campionato prossimo lascia Casale per spostarsi di qualche chilometro a sud-ovest per vestire i colori di Langhe Roero e Novipiù Campus con cui scenderà in campo in Serie B ed U19 Eccellenza.

Il quarto è Ivan Mobio, che farà parte del gruppo che disputerà Under 19 eccellenza e la Serie B!

Profilo

Play maker/guardia di 188 cm e 80 kg, è nato a Brescia nel 2004 (12 ottobre). Inizia a giocare a sin dal minibasket nella sua città, cresce nel settore giovanile della Pallacanestro Brescia con cui ha sempre giocato fino all’Under 19 Eccellenza. Durante le giovanili viene convocato in nazionale Under 16 come riserva. Nel 2019-20 e nel 20-21 gioca per due volte anche la C Silver (a Brescia prima, al Basket Ome poi. Nella scorsa stagione gioca la U19 Eccellenza (10,2 punti di media) con Brescia, disputa la Next Gen Cup e viene aggregato alla Serie A con cui scende in campo per sette volte.

Esordisce nel match con Treviso e colleziona in totale 12 punti, compresa la tripla della serata da record della Germani che contro Reggio Emilia (20 canestri da tre punti di squadre). Tra gli altri campioni, nell’ultima stagione in biancoblu ha giocato anche con Amedeo Della Valle. Nel 2022-23 è pronto a unirsi alle fila di Langhe Roero Basketball e Novipiù Campus Piemonte per poter continuare a crescere e per portare il suo apporto di esperienza di alto livello al gruppo che disputerà Serie B ed Under 19 Eccellenza.