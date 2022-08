Peste suina africana: c’è un nuovo caso in Piemonte, ma Cuneo resta indenne

La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 10 agosto 2022 della peste suina africana.

Gli animali riscontrati positivi sono in totale 180, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 119 per positività in Piemonte, 61 per positività in Liguria.

Il nuovo caso è stato osservato in Piemonte nella provincia di Alessandria, a Gavi (nona positività nel Comune da inizio emergenza).

La provincia di Cuneo, fortunatamente, resta al momento indenne dalla peste, che ha coinvolto esclusivamente il Genovese e l’Alessandrino.