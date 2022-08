La Fidal lancia il Corso Nazionale Allenatori di atletica: ci sono 29 posti per il Piemonte

FIDAL, tramite il Centro Studi, ha pubblicato il bando per il Corso Nazionale Allenatori 2022, secondo livello tecnico federale.

Il Corso è destinato agli Istruttori 1° livello che hanno frequentato il precorso (corso propedeutico allenatori) negli anni 2018, 2019 e 2020, verificato il possesso dei requisiti previsti dal presente bando fino ad un totale massimo di aspiranti per regione, secondo la distribuzione indicata, che prevede 29 posti per il Piemonte.

Tra gli altri requisiti richiesti, figurano il regolare tesseramento e attività presso una società di atletica leggera da almeno due anni con la qualifica di Istruttore. Per l’ammissione al corso verranno conteggiati i crediti acquisiti da giugno 2018 a luglio 2022.

Le lezioni teoriche si terranno in modalità videoconferenza mentre le lezioni pratiche si terranno in presenza in località e date che verranno in seguito comunicate.

Le domande di ammissione al Corso per Allenatore, dovranno pervenire al Comitato Regionale di competenza entro il giorno 3 settembre 2022.

Le domande andranno inviate via mail all’indirizzo cr.piemonte@fidal.it comprensive di tutti i documenti compilati come da indicazioni, pena l’esclusione dalla graduatoria del bando.

La quota di partecipazione al corso è di € 250,00 (duecentocinquanta,00), comprensiva dei materiali didattici, da versare secondo le modalità che verranno indicate agli ammessi al Corso.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. Il Centro Studi & Ricerche FIDAL comunicherà le informazioni logistiche ai tecnici ammessi a partecipare al Corso.

Criteri di valutazione dei titoli per ammissione: Anno di conseguimento del livello istruttore (calcolo di 1 punto ad anno dalla data di conseguimento al 2022); Attività svolta nella società di appartenenza (allegare sintetica relazione Firma presidente società). Fino ad una massimo di 10 punti; Collaborazioni con la struttura regionale. Fino ad una massimo di 10 punti; Partecipazione a raduni regionali. Fino ad una massimo di 10 punti; Partecipazione a raduni nazionali. Fino ad una massimo di 10 punti; Crediti formativi (mimino 3). 1 punto per credito; Eventuali titoli di produzione scientifica. Fino ad una massimo di 10 punti.

L’elenco degli ammessi sarà diffuso sul sito Fidal entro il 23 settembre 2022.

Gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione con il pagamento della quota di partecipazione entro il 28 settembre 2022.

c.s.