“Accademie in valle”: Quartetto Vivaldiano in concerto a Limone

Sabato 13 agosto Limone Piemonte ospiterà il terzo concerto della rassegna musicale “Accademie in valle”, promossa dall’Associazione Musicante in collaborazione con l’Associazione culturale Toret-Artist 360 e quest’anno incentrata sulla musica classica.

Appuntamento alle 21 al Teatro Alla Confraternita per assistere all’esibizione del Quartetto Vivaldiano, specializzati nel repertorio del grande artista veneziano e tradizionali ospiti nelle stagioni concertistiche più prestigiose di tutta Europa. L’ensemble, composto da Stefano Maffizzoni (flauto), Riccardo Malfatto (violino), Veronica Nava Puerto (violoncello) e Lorella Ruffin (clavicembalo), accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale all’insegna delle composizioni più celebri dell’importante pilastro della musica barocca italiana.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281 – iat@limonepiemonte.it.

Di seguito i prossimi appuntamenti del cartellone estivo delle manifestazioni limonesi.

Giovedì 11 agosto Limone propone un’escursione geologica al Colle di Tenda a cura dell’accompagnatore naturalistico Enrico Collo. Prenotazioni online sul sito www.limoneturismo.it.

In serata, alle 21 a Limonetto, intrattenimento e lezioni di danze occitane con Daniela Mandrile.

Venerdì 12 agosto dalle 14.30 alle 17 appuntamento per bambini e ragazzi con “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Animazione con ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone in via Roma, dalle 17 alle 19 (0171 92319 – info@scuolascilimone.it).

Per chi volesse conoscere la storia del paese, da non perdere la visita guidata lungo le vie del centro, dalle 15 alle 17, con partenza da Piazza del Municipio. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni online: www.limoneturismo.it.

Sempre venerdì 12 agosto è in programma un’escursione in notturna sui sentieri del Murin con la guida Monica Dalmasso. Una camminata al chiaro di luna, a breve distanza dal centro storico, che offrirà ai partecipanti svariati punti panoramici da cui osservare il paese illuminato. L’itinerario prevede un percorso di 9 km con 400 metri di dislivello positivo ed è adatto a tutti, anche ai ragazzi dagli 8 anni in su abituati a praticare attività fisica. Ritrovo alle 19 presso il piazzale della vecchia seggiovia del Cros, rientro previsto per le 22.30. Necessario essere muniti di pila frontale e di cena al sacco e borracce d’acqua piene.

Costo: 15 euro. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

Sabato 13 agosto a Limonetto sarà organizzato un torneo di pallavolo aperto a tutti. Ritrovo alle 9 presso l’Anfiteatro della frazione. Prenotazioni online sul sito www.limoneturismo.it.

In serata a Limonetto a partire dalle 19 verrà servita una cena a base di polenta. Prenotazioni online sul sito www.limoneturismo.it. A seguire, intrattenimento musicale dalle 21.30 con il concerto del gruppo occitano Lou Tapage.

Sempre sabato 13 agosto in Biblioteca si terrà il terzo appuntamento della rassegna letteraria “Incontri con autore”. Alle 17.30 Sarah Cogni presenterà la sua settima opera “La bottega delle buone cose”, edito da Araba Fenice. Ingresso libero.

Domenica 14 agosto a Limonetto alle 17 presentazione libro e degustazione in Piazza Biancheri.

In serata, in occasione della festa di Maria Assunta, la Chiesa parrocchiale di San Pietro nel centro storico ospiterà alle 21 il concerto spirituale a cura dell’organista Fabio Pietro di Tullio.

Lunedì 15 agosto dalle 16 alle 19 in Piazza San Sebastiano intrattenimento per i più piccoli con gli animatori del Ludobus, che faranno divertire il pubblico con i giochi di un tempo.

In serata, notte bianca con negozi aperti e intrattenimento musicale fino alle 23. Dalle 21, invece, nel Piazzale Boccaccio musica live con il concerto dei Discoinferno.

c.s.