“Bene la Regione sul supplemento di gasolio agricolo a prezzo agevolato per la siccità, ma non basta”

L’assessorato all’Agricoltura e al Cibo della Regione Piemonte ha deciso l’assegnazione supplementare di gasolio agricolo a prezzo agevolato con l’obiettivo di aiutare le aziende rurali che, a causa dell’attuale emergenza idrica, devono affrontare i maggiori consumi di carburante per l’irrigazione svolta attraverso gli appositi impianti. Le domande possono essere presentate fino al prossimo 30 novembre. Il provvedimento, valido per l’intero territorio regionale, prevede per l’azienda la possibilità di chiedere l’assegnazione di gasolio agricolo fino al doppio di quello che normalmente le viene autorizzato.

Le condizioni di utilizzo? Nelle operazioni di irrigazione supplementare o di soccorso, già effettuate o da eseguire nel corso del 2022, per le colture cerealicole, le ortofrutticole, quelle dei seminativi aggiunti, dei pioppeti e per lo svuotamento e l’immissione di acqua nelle risaie. L’agevolazione è concessa anche ai Consorzi irrigui. Per accedere all’assegnazione supplementare occorre essere in possesso della concessione riguardante l’attingimento idrico a fini irrigui, inclusa l’eventuale adesione a un Consorzio irriguo, e dei macchinari e delle attrezzature con le quali viene svolta l’operazione.

Spiega l’assessore regionale all’Agricoltura e al Cibo, Marco Protopapa: “In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità da parte del Consiglio dei Ministri e allo stanziamento di risorse statali per far fronte ai primi interventi, la Regione si è subito attivata per l’ulteriore assegnazione di gasolio agricolo. Infatti, il perdurare della grave mancanza di acqua, che interessa tutto il Piemonte, ha imposto e impone ai nostri agricoltori delle continue e ripetute operazioni di irrigazione”.

Cosa ne pensa Cia Cuneo

Sottolinea il direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone: “E’ un provvedimento sollecitato con grande forza da Cia Cuneo. Si tratta di un primo passo importante, ma non sufficiente. Capiamo che non si possono distribuire i soldi a pioggia, ma, adesso, ci attendiamo da parte dello Stato degli sgravi contributivi o delle esenzioni per le aziende che hanno avuto una perdita della resa produttiva dovuta alla siccità. Gli imprenditori agricoli colpiti dall’emergenza vanno aiutati, altrimenti rischiano di chiudere”.

Informazioni

Per ottenere informazioni sul provvedimento regionale e preparare e inviare le domande di assegnazione supplementare di gasolio agricolo a prezzo agevolato si possono contattare gli uffici tecnici di zona della Cia: Cuneo, 0171 67978; Alba, 0173 35026; Mondovì, 0174 43545; Fossano, 0172 634015; Saluzzo, 0175 42443.

c.s.