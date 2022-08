AGGIORNAMENTO – Auto bloccate fra due frane al valico del Colle di Tenda: salvate le persone coinvolte

Ancora danni, pericoli e disagi per il maltempo di queste ultime ore in provincia di Cuneo: tre vetture sono attualmente bloccate fra due frane verificatosi al valico del Colle di Tenda. Scattati i soccorsi: intervento sul posto, sulla strada verso Casterino, nel territorio di Limone Piemonte, dei Vigili del Fuoco di Cuneo, con la squadra SAF, in collaborazione dei colleghi francesi. Al momento non si conosce il numero delle persone coinvolte e bloccate con le proprie vetture.

AGGIORNAMENTO ore 19-25 – Portate in salvo le persone rimaste bloccate con le proprie vetture fra due frane al Colle di Tenda: si tratta di due famiglie liguri, a bordo di due auto sulla strada per Casterino (Valle delle Meraviglie) più un altra vettura con dentro due persone. I Vigili del Fuoco di Cuneo stanno portando le due famiglie (entrambi con bimbi fra gli 8 e i 10 anni) a Limone Piemonte dove hanno l’alloggio. Le due persone a bordo della terza auto sono stati accompagnati dai Gendarmi verso la parte Francese per il rientro. Le auto, al momento, restano in loco: saranno recuperato dopo la rimozione dei detriti in strada.