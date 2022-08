Metti una sera d’estate nei beni FAI del Piemonte: appuntamenti speciali al Castello della Manta

Proseguono ad agosto e settembre 2022 le Sere FAI d’Estate: un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – tra cui il Castello e Parco di Masino, Caravino (TO) e il Castello della Manta (CN) – che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire l’esperienza di prose­guire la visita fino al tramonto, partecipare a iniziative speciali o fermarsi a godere della particolare atmosfera delle sere estive in luoghi unici.

Tra le tante proposte: picnic sul prato, aperitivi all’ombra di alberi centenari o in loggia e cene sotto le stelle o a lume di candela, concerti e spettacoli al chiaro di luna, lezioni di astronomia e visite guidate tematiche, incontri e conferenze, ma anche trekking e passeggiate guidate serali per scoprire sotto un’altra luce le bellezze che circondano i Beni del FAI. (info e calendario completo su www.serefai.it).

GLI EVENTI AL CASTELLO DELLA MANTA

Tutti i venerdì sera di agosto il Castello della Manta aprirà in via straordinaria a partire dalle ore 19.30 e accoglierà il pubblico per un picnic in giardino all’imbrunire per cogliere l’incanto del giorno che volge al termine nella cornice delle Alpi Cozie, dominate dal profilo aguzzo del Monviso. A seguire, quando cala la notte, sarà proposta la visita alle sale della fortezza con i preziosi affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi.

Biglietti d’ingresso: intero € 16; ridotto 6-18 anni € 8; studente 19-25 anni € 12; bambini fino a 5 anni gratuito; famiglia 2 adulti e figli 6-18 anni € 46; residenti del Comune di Manta, persone con disabilità, iscritti FAI e altre convenzioni € 6. Cestino picnic: adulti € 18; iscritti FAI € 16; bambini € 11,50. Il cestino picnic è da prenotare all’indirizzo email faimanta@fondoambiente.it a seguito della prenotazione online dei biglietti.

Sabato 13 agosto e 10 settembre si potranno esplorare l’ambiente collinare e il paesaggio che circondano il Castello della Manta attraverso le vie di natura e cultura nella riserva della biosfera del Monviso – MaB UNESCO, un percorso notturno su sentieri e strade illuminate dalla luna piena, perché anche la notte regala momenti unici per osservare e ascoltare il bosco.

Si consiglia abbigliamento comodo e una pila; sarà possibile consumare il picnic del castello o un aperitivo nel giardino prima della passeggiata. Il cestino picnic è da prenotare all’indirizzo email faimanta@fondoambiente.it a seguito della prenotazione online dei biglietti.

Percorso in notturna: intero € 5; ridotto 6-18 e iscritti FAI € 3; bambini fino a 5 anni gratuito; residenti del Comune di Manta, persone con disabilità e convenzioni € 3. L’esperienza si svolgerà solo in caso di bel tempo e solo attraverso la prenotazione online. In caso di brutto tempo i visitatori saranno contattati per la modifica del programma.

Infine, nelle notti delle stelle cadenti, mercoledì 10 e giovedì 11 agosto, due appuntamenti per osservare il cielo: dopo il picnic in giardino all’imbrunire, previsto alle ore 20, e la visita in castello e nella Chiesa di Santa Maria del Rosario, i partecipanti saranno condotti alla scoperta della volta celeste e delle leggendarie lacrime di San Lorenzo, lo sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al Sole. Biglietti d’ingresso con visita e osservazione delle stelle: intero € 16; ridotto 6-18 anni € 8; studente 19-25 anni € 12; bambini fino a 5 anni gratuito; famiglia 2 adulti e figli 6-18 anni € 46; residenti del Comune di Manta, persone con disabilità, iscritti FAI e altre convenzioni € 6. Il cestino picnic è da prenotare all’indirizzo email faimanta@fondoambiente.it a seguito della prenotazione online dei biglietti.

Gli eventi delle Sere FAI d’Estate al Castello della Manta si svolgono con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.