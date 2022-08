Cherasco riconfermata “Spiga Verde” italiana

Per il secondo anno la città di Cherasco è stata riconfermata comune “Spiga Verde”. L’importante riconoscimento rilasciato dalla Foundation for Environmentale Education (FEE) viene assegnato ogni anno alle realtà più virtuose e attente allo sviluppo rurale del territorio.

Nato in collaborazione con Confagricoltura il programma Spighe Verdi non è sicuramente un riconoscimento fine a se stesso, ma un vero marchio di qualità che incentiva i Comuni che desiderano candidarsi al premio ad essere più attenti alla sostenibilità e al proprio patrimonio rurale. Tra le numerose località italiane premiate, diverse sono in Piemonte e tra queste c’è Cherasco.

« E’ con orgoglio che abbiamo appreso la notizia che per il secondo anno Cherasco ha ricevuto il riconoscimento della Spiga Verde – commenta l’assessore all’Agricoltura Agnese Dogliani – Anche la Città delle Paci rientra quindi tra i 10 riconoscimenti che permettono al Piemonte di collocarsi al primo posto tra le regioni italiane per il riconoscimento della FEE – Foundation for Environmental Education che, oltre a rilasciare nel mondo la Bandiera Blu per le località costiere, guida i Comuni rurali nella scelta di strategie di gestione del territorio attento all’ambiente e alla qualità di vita della comunità. La conferma della Spiga Verde – continua Dogliani – non solo ci indica che la strada delle scelte attente all’ambiente è quella giusta, ma ci sprona a trovare sempre migliori soluzioni per preservare le bellezze naturali, gli ecosistemi presenti sul territorio e continuare su politiche volte alla sostenibilità».

