Volley D/M – Annunciate le squadre per il 2022/23, il Villanova/VBC Mondovì ha compagnia!

Sono stati resi noti dalla FIPAV Piemonte gli organici delle Serie C e D, maschili e femminili, in vista della stagione 2022/23. Dopo avere analizzato nel dettaglio la situazione della Serie C femminile, della Serie C maschile e della Serie D femminile, è ora il momento della Serie D maschile.

Si tratta di un campionato che è stato strutturato con un solo girone da 14 squadre e che nelle ultime due stagioni ha visto al via, per la provincia “Granda”, solo il Villanova/VBC Mondovì. In questa stagione, però, i monregalesi troveranno compagnia, ed è quella del Cuneo Volley, che ha acquistato un titolo sportivo per partecipare alla Serie D.

Andando per logica, i cuneesi dovrebbero schierare in questo campionato la loro formazione Under 17, dato che quella Under 19 sarà impegnata in Serie C. I monregalesi, invece, sembrano ancora essere più indietro sia nella scelta dei giocatori che dell’allenatore (che non dovrebbe più essere Loris Ferrero).

In ogni caso, entrambe le formazioni saranno chiamate a un lungo e difficile campionato, che le vedrà impegnate a Novara, Biella e addirittura in Valle d’Aosta. Queste infatti le squadre che comporranno la prossima Serie D:

Novi Pallavolo

Villanova/VBC Mondovì

Cuneo Volley

GS Pavic

Volley Novara

Borgofranco Pallavolo

P.G.S. Reba Torino

Volley Montanaro

Alto Canavese Volley

Pall. Valli Di Lanzo

Lasalliano S. Giulia

P.G.S. Polisport Maddalene C.

Scuola Pallavolo Biellese

Volley Olimpia Aosta