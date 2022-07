Savigliano, l’agosto di Múses tra musica, attività per bambini, personaggi della storia e il photocontest su Instagram

Nel mese di Agosto Múses, Accademia Europea delle Essenze di Savigliano propone 5 attività tematiche diverse per riempire di colori e di profumi ogni fine settimana.

GLI ATELIER TEMATICI

Il calendario degli appuntamenti tematici di Múses si aprirà DOMENICA 07 AGOSTO, alle 14.30, con l’atelier Profumi in musica. Le parole della musica (note, accordi, organo, armonie) sono sempre state usate per descrivere il mondo dei profumi. Ma si può associare un’essenza a un brano musicale? Le armonie che compongono una canzone potrebbero avere un corrispettivo in un insieme di profumi?

DOMENICA 14 AGOSTO sarà una giornata coloratissima, dedicata ai più giovani…o all’anima bambina che si nasconde in ognuno di noi. Alle ore 14.30 proporremo Atelier delle Gioventù (in omaggio all’International Youth Day, che ricorre il 12 agosto). Qual è l’essenza della gioventù? Durante l’atelier proveremo a tradurre in profumo i ricordi del passato. E se si partecipa insieme ad un “vero” giovane (fino ai 12 anni), il suo ingresso è gratuito!

Per i più piccoli torna, invece, il laboratorio Múses Kids: Strega tocca… Odor, alle ore 15, (costo €7). Per offrire refrigerio dalla calura estiva, Múses propone un gioco interattivo e divertente in giardino e negli spazi più freschi dell’antico Palazzo Taffini. I più piccoli saranno seguiti in un gioco che avrà come protagonista l’olfatto! Vi attendono fresche note frizzanti e rinfrescanti tra le quali scegliere per creare un’acqua profumata con l’accordo estivo che più fa per voi!

In omaggio al World Entrepreneurs Day, che ricorre proprio il 21 agosto, DOMENICA 21 AGOSTO Múses, Accademia Europea delle Essenze invita a Essenze, storie d’impresa. Quali sono stati i più grandi imprenditori della storia della profumeria? Quali le principali innovazioni che hanno introdotto e i prodotti più iconici che sono nati dalle loro luminose menti?. Lo scopriremo nell’Atelier del Profumiere, alle 14.30, celebrando la Giornata Mondiale dell’Imprenditore.

Resteremo focalizzati sulla Storia, quella con la “S” maiuscola, anche DOMENICA 28 AGOSTO, quando è in programma l’atelier Ad ogni personaggio il suo profumo. Nel corso dei secoli molte donne e uomini celebri sono stati anche appassionati di essenze e profumi, che spesso li hanno accompagnati nei momenti più luminosi del proprio successo. Durante l’atelier scopriremo le preferenze olfattive di alcune tra le personalità più famose: da Napoleone a Marie Antoinette, da Alessandro Magno a Cleopatra.

Gli atelier inizieranno sempre alle ore 14.30- Costo €35

MÚSES PHOTOCONTEST #essenzadellestate #essenzadellinatteso

Il mese di agosto potrà offrire molti spunti a chi vorrà partecipare al photocontest organizzato da Múses in collaborazione con il gruppo IGers Piemonte e IGersItalia, ATL di Cuneo e Le Terre dei Savoia. Fotografi e instagrammers potranno sbizzarrirsi con ritratti, paesaggi, scorci, particolari e inviare scatti che per loro rappresentino l’essenza dell’estate e/o l’essenza dell’inatteso alla mail photocontest@yeg.cloud.

Ci sarà tempo fino al 21 agosto, a mezzanotte, per mandare le proprie fotografie. A fine agosto la giuria si riunirà per definire la rosa dei vincitori che si aggiudicheranno delle esperienze sensoriali e la possibilità di partecipare all’Atelier del profumiere a Múses. La premiazione avverrà a Palazzo Taffini, domenica 4 settembre e sarà un evento degno dei flash!

MÚSES PROTAGONISTA SU ALMA TV

Per tutto il mese, andrà in onda su Alma tv (canale 65 del digitale terreste alle 16.30 e alle 22) il programma “A casa di Emy” di e con Emanuela Tittocchia. Nel format la conduttrice scaverà nei ricordi e nell’intimo di diversi personaggi della cultura, del cinema e della televisione e…. a dare il via a queste interviste saranno proprio le sensazioni sollecitate da due essenze del ricordo elaborate da Múses!

INFORMAZIONI UTILI

Durante l’orario di apertura (ore 10-13 e 14 -18), il giovedì e il venerdì, sabato e domenica sono confermati gli appuntamenti tradizionali di Múses: le visite esperienziali guidate alle ore 11, 16 e 17 e l’Atelier del Profumiere alle ore 14.30.

Visita+Atelier 43 €, 40€ per i gruppi

sola Visita esperienziale 12€

solo Atelier del Profumiere 35€.